Podpredsedníčka Demokratov Andrea Letanovská mala poskytnúť odborné krytie firme z kontroverzného tendra

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Matej Mensatoris
Podľa zistení Hospodárskych novín poskytla odborné krytie firme EMS.

Podpredsedníčka Demokratov Andrea Letanovská mala poskytnúť odborné krytie firme EMS. Tá mala získať významný počet staníc v kontroverznom tendri. 

Spájanie s Letanovskou

S informáciou prišli Hospodárske noviny. Firma Emergency Medical Solutions uspela v tendri na záchranky a podľa opozície má prepojenie na stranu Hlas.

Podľa Hospodárskych novín sa ale s firmou spája aj meno Andrei Letanovskej z Demokratov. V dokumente, ktorý majú k dispozícii, je doktorka Letanovská odborným zástupcom spoločnosti. Takáto firma musí mať zo zákona odborného zástupcu.

Samotná Letanovská priznáva spoluprácu s firmou a to, že sa pozná s konateľom firmy, no odmieta zapojenie do tendra.

Letanovská aj Naď prepojenie na tender odmietajú

Ako odborná asistentka urgentnej medicíny som konzultovala medicínsku časť projektu. Na verejnom obstarávaní alebo inej ako medicínskej konzultácii som sa nijako nezúčastnila, iných ľudí ako pána Sabola nepoznám, nie som ani v manažmente spoločnosti ani nijakým beneficientom spoločnosti,“ vysvetlila pre Hospodárske noviny.

Letanovskej sa zastal aj predseda Demokratov, Jaroslav Naď, ktorý v tomto vidí snahu Hlasu o odpútanie pozornosti útokom na dlhoročnú záchranárku.

Nie, Andrea nebola, nie je a ani nijako nebude zúčastnená na tomto spackanom pokuse o zlodejinu z Hlasu. A zneužívať to, že poskytla svojmu dlhoročnému kolegovi z univerzity, kde obaja učia, odbornú medicínsku konzultáciu na útok proti nej, či proti Demokratom, zásadne odmietame. Je to iba úbohá snaha Hlasu o prekrývanie svojich zlodejín a nie, nepodarí sa im to…,“ napísal.

