Nový prieskum: Smer sa výrazne prepadol, PS na čele rebríčka. Dankova SNS by sa do parlamentu nedostala

Na uhorkovú sezónu to tento rok zatiaľ nevyzerá. Koalícia musela v posledných týždňoch riešiť tender na záchranky, ktorý bol nakoniec zrušený. Aj ten mohol ovplyvniť nálady voličov. Prieskum sa konal v prvý augustový týždeň.
S najnovším prieskumom prichádza denník SME, vypracovala ho agentúra NMS Market Research. Na čele rebríčka je Progresívne Slovensko s 23,9 percentami voličov, čo je výrazný posun. Naopak, strana Smer-SSD sa prepadla a dosiahla 17,4 percenta. Na treťom mieste skončila Republika s 10,4 percentami.
Do parlamentu by sa nedostala SNS s 2,7 percentami, Sme rodinu s 3,4 percentami, Aliancia s 3,7 percentami a ani Demokrati. Tým namerala agentúra 4,5 percenta.
V parlamente by ale bola strana Hlas-SD s 9,2 percentami. Hnutie Slovensko by získalo 8,2 percenta, Sloboda a Solidarita 6,2 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie 6 percent.
