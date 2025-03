Podnikatelia, pozor: Od zajtra začne platiť transakčná daň. Toto potrebujete vedieť, pozrite si prehľad

Už zajtra prvého apríla vstupuje na Slovensku do platnosti nová daň z finančných transakcií. Hoci je určená pre podnikateľov a firmy, jej dôsledky sa dotknú všetkých obyvateľov, pretože sa očakáva jej vplyv na infláciu a celkové hospodárske prostredie krajiny. Pripravili sme si pre vás zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo potrebujete o novej dani vedieť.

Ako informuje portál Aktuality, podľa Ministerstva financií SR by mala transakčná daň v tomto roku priniesť do štátnej pokladnice viac ako 500 miliónov eur. V nasledujúcom roku sa očakávajú príjmy presahujúce 700 miliónov eur. Tento nárast je spôsobený plným ročným uplatňovaním dane, keďže v tomto roku začína platiť až od druhého kvartálu.

Kto bude musieť daň platiť?

Ako na svojom webe informuje Finančná správa Slovenskej republiky (FS SR), daňovým poplatkom podliehajú všetky firmy a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí disponujú bankovým účtom. Zároveň sa vzťahuje aj na zahraničné subjekty, ak majú v krajine bankový účet alebo vykonávajú ekonomickú činnosť.

Ako na svojej stránke informuje Tatra banka, od dane sú oslobodené napríklad občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj školy a školské zariadenia (s výnimkou tých, ktoré sú obchodnými spoločnosťami). ​

Transakcie, ktoré nepodliehajú dani

Niektoré platby budú z transakčnej dane vyňaté. Podľa informácií FS SR, ide napríklad o platby kartou (vrátane Apple Pay a Google Pay), transakcie v kryptomenách, hotovostné platby, vnútrobankové prevody v rámci jednej banky, ako aj platby daní a odvodov s výnimkou miestnych daní.

Hoci sa teda novej dani úplne vyhnúť nedá, existujú spôsoby ako minimalizovať jej vplyv. Medzi ne patrí napríklad:

Uprednostňovanie platieb kartou namiesto bankových prevodov.

Využívanie kryptomien na úhrady.

Maximálne využívanie hotovostných transakcií.

Zváženie centralizácie bankových účtov v jednej banke.

Kedy sa uplatní transakčná daň

Vyššia daň sa uplatňuje pri výbere hotovosti – či už v pobočke banky, alebo z bankomatu, kde je sadzba 0,8 %. Okrem toho sa transakčná daň týka aj používania debetnej karty. Ak držiteľ počas roka vykoná aspoň jednu platobnú operáciu (napríklad výber z bankomatu alebo platbu u obchodníka), zaplatí paušálny poplatok 2 eurá ročne.

Na vykonanie platby prostredníctvom živnostenského účtu bude potrebné mať na účte dostatočný zostatok, ktorý pokryje nielen hodnotu transakcie, ale aj transakčnú daň. Napríklad, pred odoslaním platby vo výške 10 000 EUR je potrebné, aby disponibilný zostatok na účte bol aspoň vo výške 10 040 EUR.

Bezhotovostné transakcie: 0,4 % z objemu prevodu, maximálne však 40 eur na transakciu.

Hotovostné výbery: 0,8 % z vyberanej sumy, bez horného limitu.

Poplatok za platobnú kartu: Fixný poplatok 2 eurá ročne.

Zaokrúhľovanie a minimálna výška dane

Daň z finančných transakcií sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent takto:

Ak je suma do 0,005 eura, zaokrúhľuje sa nadol.

Ak je suma 0,005 eura a viac, zaokrúhľuje sa nahor.

Minimálna výška dane z finančnej transakcie je stanovená na 1 eurocent.

Banka bude automaticky strhávať daň pri realizácii transakcií a odvádzať ju štátu. Prvý odvod dane za mesiace apríl, máj a jún musia banky uskutočniť do 31. júla 2025.

Ak podnikateľ nemá transakčný účet, finančná správa ho najskôr vyzve na jeho otvorenie. Ak si povinnosť nesplní, môže dostať pokutu od 30 do 3 000 eur.

Čo všetko sa bude zdaňovať

Predmetom transakčnej dane sú všetky odchádzajúce platby podnikateľov súvisiace s ich činnosťou, vrátane:

platieb za faktúry,

úhrad za energie a poistenie,

splátok podnikateľských úverov,

vyplácania miezd zamestnancom.

Nezdaňujú sa platby kartou (s ročným poplatkom 2 eurá za kartu), odvody na sociálne a zdravotné poistenie ani dane. Predmetom dane nebude ani finančná transakcia, ktorou je platobná operácia vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa. Predmetom dane teda nie je prevod medzi transakčným účtom fyzickej osoby – podnikateľa a jeho osobným bankovým účtom, ktorý má vedený v rovnakej banke.

Povinnosti daňovníka

Všetci podnikatelia vrátane živnostníkov sú povinní zriadiť si podnikateľský účet do 31. marca 2025. Platiteľ dane je ďalej povinný:

vypočítať daň,

vybrať ju od daňovníka,

odviesť ju správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Štandardne sa daň odvádza do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období. Výnimkou je prvé zdaňovacie obdobie (apríl až jún 2025), kedy je termín predĺžený na 31. júla 2025.

Aj platiteľ dane, ktorý je zároveň daňovníkom (podľa § 3 ods. 3 tretieho až piateho bodu zákona), je povinný sám si vypočítať daň, zaplatiť ju a predložiť oznámenie správcovi dane elektronicky. Oznámenie o výške dane je možné podať len elektronickou formou prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Finančná správa SR na svojom webovom sídle.

Daň z finančných transakcií sa platí na účet: 501403 – OÚD (osobný účet daňovníka)/8180 v tvare IBAN

Spôsob vyčíslovania dane v bankových výpisoch

Banky majú individuálnu voľnosť pri vyčíslovaní dane na bankových výpisoch. Klienti by sa preto mali informovať priamo u svojich poskytovateľov platobných služieb, ako bude daň zobrazovaná a zaúčtovaná.

Zákon neumožňuje, aby platiteľ dane vybral DFT od inej osoby než od daňovníka. Daň je vypočítaná a vybraná platiteľom dane pri realizácii transakcie.

Ako sa banky prispôsobili

Nakoľko informácie o zavedení transakčnej dane boli známe už od januára 2025, banky mali dostatok času zareagovať. Viaceré z nich si pre svojich starých, ale aj nových klientov pripravili výhodné podnikateľské účty, aby im tento prechod uľahčili.

Postupne prišli s atraktívnymi ponukami podnikateľských účtov, pričom ich ponuky sa v mnohom líšia. Každý si tak môže vybrať, čo by mu vyhovovalo najviac. My sme vás o jednotlivých bankách informovali v priebehu prvých mesiacov postupne, no pre rýchlejšiu orientáciu a jednoduchší výber sme si pre vás pripravili aj krátky prehľad, ktorý určite oceníte, ak ste si založenie tohto účtu nechali na poslednú chvíľu, a teda na dnešok.

Rôzne banky budú pristupovať k odvodu dane odlišne. Niektoré ju budú strhávať denne, iné ju najskôr zobrazia vo výpisoch a stiahnu naraz v určitom termíne. Napríklad, Fio banka a J&T Banka budú daň strhávať okamžite po vykonaní transakcie, zatiaľ čo ČSOB a Slovenská sporiteľňa ju stiahnu s určitým oneskorením.

Banky, ktoré začnú strhávať daň už v apríli:

Fio banka – Daň bude strhávaná ihneď po vykonaní každej zdaniteľnej transakcie.

J&T Banka – Daň sa strhne priebežne po každej debetnej transakcii.

Prima banka – Daň bude strhávaná priebežne po každej transakcii.

Privatbanka – Daň sa zrazí pri každej transakcii, ktorá je predmetom dane.

Slovenská sporiteľňa – Daň sa bude strhávať priebežne po každej transakcii.

Tatra banka – Daň sa bude vypočítavať a strhávať denne, nasledujúci deň po transakcii.

365.bank – Daň bude strhávaná ihneď po prvej zdaniteľnej transakcii.

Banky, ktoré začnú strhávať daň až v júli:

ČSOB – Prvýkrát stiahne daň naraz za mesiace apríl až jún najneskôr do 23. júla.

UniCredit Bank – Daň prvýkrát stiahne v júli za predchádzajúce obdobie apríl až jún.

– Daň prvýkrát stiahne v júli za predchádzajúce obdobie apríl až jún. VÚB banka – Prvý odvod dane za obdobie apríl až jún prebehne v júli, do 3. pracovného dňa.

Väčšina bánk začne transakčnú daň strhávať už od apríla, a to buď po každej transakcii alebo denne. Výnimkou sú ČSOB, UniCredit Bank a VÚB banka, ktoré daň prvýkrát stiahnu až v júli, naraz za obdobie apríl až jún.

Ako sa pripraviť na transakčnú daň?

Zriaďte si transakčný účet: Ak ho ešte nemáte, kontaktujte svoju banku a otvorte si podnikateľský účet do stanoveného termínu.​ Nezabudnite, že na to máte doslova posledné hodiny.

Informujte sa u svojej banky: Zistite, akým spôsobom bude vaša banka zrážať transakčnú daň a aké služby ponúka na minimalizáciu jej dosahu.​

Prehodnoťte finančné operácie: Analyzujte svoje finančné transakcie a zvážte možnosti ich optimalizácie s cieľom minimalizovať daňové zaťaženie.​ Ako sme spomínali vyššie, sú spôsoby platby, pri ktorých sa dokáže plateniu dane vyhnúť.

: Analyzujte svoje finančné transakcie a zvážte možnosti ich optimalizácie s cieľom minimalizovať daňové zaťaženie.​ Ako sme spomínali vyššie, sú spôsoby platby, pri ktorých sa dokáže plateniu dane vyhnúť. Konzultujte s odborníkmi: Ak máte pocit, že je tých informácií veľa a nie ste si celkom istý, porozprávajte sa so svojím účtovníkom alebo daňovým poradcom o tom, ako transakčná daň ovplyvní vaše podnikanie a aké kroky by ste mali podniknúť.

Zhrnutie na záver: Ako to funguje v praxi?

Aj živnostník Ján sa pripravuje na novú transakčnú daň, ktorá začne na Slovensku platiť už od 1. apríla. Táto daň sa týka niektorých finančných operácií, ktoré Ján vykonáva ako podnikateľ.

Keď Ján dostane platbu od zákazníka

Ak mu zákazník zaplatí 1 000 €, Ján nič neplatí. Prichádzajúce platby sú totiž od dane oslobodené.

Keď Ján zaplatí faktúru dodávateľovi

Ak mu zákazník zaplatí 1 000 €, Ján nič neplatí. Prichádzajúce platby sú totiž od dane oslobodené. Keď Ján zaplatí faktúru dodávateľovi

Ak Ján pošle dodávateľovi 1 000 €, musí zaplatiť daň 0,4 % zo sumy, čo je 4 €.

Keď Ján vyberá peniaze z účtu

Ak Ján pošle dodávateľovi 1 000 €, musí zaplatiť daň 0,4 % zo sumy, čo je 4 €. Keď Ján vyberá peniaze z účtu

Ak si Ján z účtu vyberie 1 000 € v hotovosti, zaplatí daň 0,8 % z vyberanej sumy, teda 8 €.

Keď Ján presúva peniaze na osobný účet

Ak si Ján z účtu vyberie 1 000 € v hotovosti, zaplatí daň 0,8 % z vyberanej sumy, teda 8 €. Keď Ján presúva peniaze na osobný účet

Ak si Ján pošle 1 000 € z podnikateľského účtu na svoj osobný účet v tej istej banke, nič neplatí. Prevod v rámci jednej banky medzi osobným a podnikateľským účtom je bez dane.

Keď Ján platí odvody a dane

Ak si Ján pošle 1 000 € z podnikateľského účtu na svoj osobný účet v tej istej banke, nič neplatí. Prevod v rámci jednej banky medzi osobným a podnikateľským účtom je bez dane. Keď Ján platí odvody a dane

Ak Ján posiela peniaze na odvody do Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, tiež nič neplatí. Tieto platby sú od dane oslobodené.

Transakčná daň predstavuje jednu z najväčších finančných zmien pre podnikateľov na Slovensku za posledné roky. Hoci je jej cieľom zabezpečiť dodatočné príjmy pre štát, môže mať široké ekonomické dosahy, ktoré ukáže až čas.