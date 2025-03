Na dôležitú povinnosť máte posledné dni: V tejto banke vám dajú doživotne účet zadarmo. Pozrite sa, či spĺňate podmienky

Od 1. januára 2025 vstúpil do platnosti nový zákon o transakčnej dani, ktorý ovplyvní podnikateľov a právnické osoby na Slovensku. Tento zákon zavádza zdanenie finančných operácií, ako sú debetné transakcie, hotovostné výbery a používanie debetných kariet.

Transakčná daň sa bude vzťahovať na všetky odchádzajúce platobné operácie, pri ktorých dochádza k odpísaniu prostriedkov z transakčného účtu. Patria sem napríklad úhrady faktúr, splátky úverov, leasingov, výplaty miezd či platby za energie. Pri týchto transakciách je sadzba dane stanovená na 0,4 % zo sumy, pričom maximálny poplatok za jednu operáciu nepresiahne 40 eur.

Kedy sa uplatní transakčná daň

Vyššia daň sa uplatňuje pri výbere hotovosti – či už v pobočke banky, alebo z bankomatu, kde je sadzba 0,8 %. Okrem toho sa transakčná daň týka aj používania debetnej karty. Ak držiteľ počas roka vykoná aspoň jednu platobnú operáciu (napríklad výber z bankomatu alebo platbu u obchodníka), zaplatí paušálny poplatok 2 eurá ročne.

Na vykonanie platby prostredníctvom živnostenského účtu bude potrebné mať na účte dostatočný zostatok, ktorý pokryje nielen hodnotu transakcie, ale aj transakčnú daň. Napríklad, pred odoslaním platby vo výške 10 000 EUR je potrebné, aby disponibilný zostatok na účte bol aspoň vo výške 10 040 EUR.

Začne sa to už v apríli

Dôležité je však dodať, že daň sa vzťahuje výlučne na odchádzajúce transakcie a neovplyvňuje prijaté platby. Na podnikateľov tak čaká povinnosť otvoriť si špeciálny transakčný účet, ktorý bude slúžiť výhradne na podnikateľské operácie. Ide o platobný účet, na ktorom daňovník PO, FO podnikateľ alebo organizačná zložka zahraničnej osoby vykonáva finančné transakcie súvisiace s jeho podnikaním. Tento účet musia mať zriadený najneskôr do 31. marca 2025. Prvé zdaňovacie obdobie sa začína v apríli 2025.

Nakoľko informácie o zavedení transakčnej dane boli známe už od januára 2025, banky mali dostatok času zareagovať. Viaceré z nich si pre svojich starých, ale aj nových klientov pripravili výhodné podnikateľské účty, aby im tento prechod uľahčili. Prišli s atraktívnymi ponukami podnikateľských účtov, pričom ich ponuky sa v mnohom líšia.

Každý si tak môže vybrať, čo by mu vyhovovalo najviac. My sme vás síce o jednotlivých bankách informovali v priebehu prvých mesiacov postupne, no pre rýchlejšiu orientáciu a jednoduchší výber sme si pre vás pripravili aj krátky prehľad.

Biznis účet na dva roky zadarmo

VÚB banka ponúka podnikateľom a živnostníkom výhodné účty. Od marca 2025 si môžu záujemcovia otvoriť VÚB Biznis účet na obdobie až dvoch rokov zadarmo. Ponuka platí do 30. apríla 2025 a zahŕňa dva varianty účtu – Štandard a Aktiv. Okrem toho banka umožňuje získať aj osobný VÚB účet Klasik na dva roky bez poplatkov, čo podnikateľom pomôže zjednodušiť správu financií.

Medzi ďalšie výhody patrí možnosť bezplatného výberu hotovosti v pobočkách banky, internet banking a mobilná aplikácia s rozšírenými funkciami, podpora pri prechode z inej banky a automatická zmena platobných údajov.

Podnikateľský účet bez poplatku navždy

Slovenská sporiteľňa reaguje na transakčnú daň ponukou podnikateľského účtu bez poplatku navždy. Zároveň klienti môžu získať osobný účet na tri roky zadarmo a 1 % odmenu za platby kartou. Banka taktiež ponúka možnosť preniesť si číslo osobného účtu na podnikateľský, aby podnikatelia nemuseli meniť fakturačné údaje.

Ďalšie výhody zahŕňajú zvýhodnené podmienky pri využívaní firemných úverov, digitálnu podporu a zákaznícky servis 24/7, ako aj možnosť napojenia účtu na účtovné systémy a automatizáciu platieb

Rok bez poplatkov a atraktívne benefity

Tatra banka prichádza so živnostenským účtom, ktorý je počas prvého roka bez poplatkov. Okrem toho klienti môžu využiť možnosť lízingu auta do 35-tisíc eur alebo úver až do 2 000 eur bez poplatkov za poskytnutie. Pre podnikateľov do 26 rokov je tento účet dostupný bez poplatkov bez akýchkoľvek dodatočných podmienok.

Banka tiež ponúka verejný prísľub, v rámci ktorého môžu podnikatelia získať bezplatné vedenie účtu po dobu 36 mesiacov a mesačnú odmenu za transakčnú daň až do výšky 5 000 eur mesačne. Medzi ďalšie výhody patrí možnosť zriadiť firemné karty s individuálnymi limitmi, rýchle schválenie podnikateľských úverov a možnosť získania účtovného softvéru na prvý rok zadarmo.

Odmena až do výšky 168 eur

UniCredit Bank prichádza s ponukou podnikateľských účtov Business start a Business open, ktoré sú určené na efektívnu správu financií. Klienti, ktorí splnia podmienky kreditného obratu, môžu získať odmenu až do výšky 168 eur ročne. Prvých 12 mesiacov je navyše vedenie podnikateľského účtu zadarmo.

Medzi ďalšie výhody patria zvýhodnené medzinárodné platby a prevody, individuálny prístup pre stálych klientov a možnosť bezplatného založenia účtu online.

Banky pomáhajú podnikateľom

Slovenské banky sa aktívne prispôsobujú novým legislatívnym podmienkam a ponúkajú riešenia, ktoré pomôžu podnikateľom zvládnuť dosahy transakčnej dane. Ak ste podnikateľ alebo živnostníkom, určite sa vám oplatí zvážiť jednotlivé ponuky a vybrať si riešenie, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám.

Odporúčania pre živnostníkov

V súvislosti s blížiacim sa termínom na zriadenie transakčného účtu zaznamenalo Ministerstvo vnútra SR zvýšený záujem o výpisy z neverejnej časti živnostenského registra. Tento nárast je spojený s 31. marcom, kedy musí byť účet zriadený.

Ministerstvo odporúča živnostníkom, aby si najprv overili v banke, či výpis z registra na otvorenie účtu potrebujú, pretože nie všetky banky ho vyžadujú. Zároveň vyzýva banky, aby prehodnotili túto požiadavku.

Riziká osobného podania

Odporúčajú tiež využiť bezplatnú elektronickú službu na portáli Slovensko.sk na získanie výpisu. Tento spôsob je rýchly a bez poplatku, pričom výpis príde do elektronickej schránky živnostníka. Pri osobnom podaní žiadosti hrozí dlhšie čakanie a poplatok 5 eur. Navyše, niektorí sa nedočkajú v daný deň vôbec, či čakajú úplne zbytočne. Tento spôsob predlžuje čakacie lehoty, najmä v hlavnom meste. Od začiatku roka bolo vydaných takmer 50-tisíc výpisov, pričom na Slovensku je vyše pol milióna živnostníkov.