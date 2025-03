Transakčná daň má ďalšieho kritika: Michelko ju chce zrušiť v konsolidačnom mixe, nahradiť ju navrhuje inými príjmami

Koaličná SNS bude budúci rok tlačiť na to, aby v konsolidačnom mixe už nebola transakčná daň a bola nahradená inými príjmami. Uviedol to poslanec Roman Michelko (SNS). Opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS) zavedenie transakčnej dane kritizuje a stále sa podľa nej nevie, ako bude nastavená.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) poukázal na to, že konsolidácia musí pokračovať aj tento rok. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci označil aktuálnu konsolidáciu za najjednoduchšiu, aká sa dala spraviť. Poslanci to uviedli v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Nie všetky kroky koalície sú ideálne pre všetkých jej členov

„Uvedomujeme si, že konsolidácia bola nevyhnutná. Otázka je jej štruktúra. Keď ste v koalícii, často musíte podporiť niečo, s čím nie ste hlboko uzrozumení a vidíte, že je problém,“ skonštatoval Michelko.

Kolíková a Dubéci sa v relácii zhodli, že by bolo na mieste, ak by do krízového štábu na riešenie slintačky a krívačky pozvala koalícia aj odborníkov z opozície. Podľa Gašpara bolo dobré, že sa na tomto stretnutí nezúčastnili. Podotkol, že agrorezort robí opatrenia od prvého momentu, ako sa ochorenie začalo vyskytovať v Európe. Michelko považuje za nechutné, ako „hyenisticky“ využíva túto tému opozícia.

Dubéci by bol zároveň rád, ak by na témach, ako sú obranné výdavky, panovala všeobecná zhoda. „Žiaľ, vzťahy medzi koalíciou a opozíciou sú také, že veľmi ťažko sa hľadá nejaký prienik,“ poznamenal. Kolíková pripomenula, že zorganizovali okrúhly stôl opozície k tejto téme, majú podľa jej slov otvorený dialóg. „Mali sme zhodu, ako k tomu pristúpiť a budeme to spolu prezentovať,“ dodala.

Koalícia a opozícia ťažko nájdu prienik v otázkach obrany

Michelko za SNS zopakoval, že dve percentá na obranu sú strop v čase konsolidácie a nechcú, aby sa to navyšovalo. Gašpar je za to, aby sa armády NATO dostali do technologického moderného vybavenia. Smer podľa neho deklaruje, že bude podporovať také investície pri navyšovaní obranných výdavkov, ktoré budú duálneho určenia.

V relácii taktiež Gašpar uviedol, že nepovažuje dosadenie Rudolfa Huliaka a Samuela Migaľa za ministrov za dobré riešenie. Na stole by však podľa neho bolo oveľa horšie riešenie. Tvrdí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nemal v riešení koaličnej krízy na výber. „Je mi to ľúto, že Fico, ktorý sa tvári ako politický harcovník, urobil zásadnú politickú chybu,“ reagoval Dubéci.

Rozmýšľa, aké ministerstvá sa ešte budú rozdeľovať. Kolíková koalíciu skritizovala za to, že pol roka riešila „fleky“ vo vláde a neriešila problémy ľudí. Michelko je zároveň presvedčený, že poslanci na najbližšej schôdzi zvolia predsedu parlamentu a sfunkčnia Radu STVR.