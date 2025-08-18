Podmienky, ktoré vedú k fyzickej likvidácii: Amnesty International obvinila Izrael, že spôsobuje hladovanie v Pásme Gazy

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Izraelská armáda ani ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie k zisteniam AI nereagovali.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok obvinila Izrael z „úmyselnej politiky“ hladovania v Pásme Gazy. Odvolávala sa na svedectvá vysídlených Palestínčanov aj zdravotníckeho personálu, ktorý sa stará o podvyživené deti v tejto enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

AI obvinila Izrael zo „systematického ničenia zdravia, blahobytu a sociálnej štruktúry palestínskeho života“.

Genocída je zámer

„Je to zámerný výsledok plánov a politík, ktoré Izrael navrhol a implementoval za posledných 22 mesiacov, aby úmyselne spôsobil Palestínčanom v Gaze životné podmienky, ktoré vedú k ich fyzickej likvidácii – čo je neoddeliteľnou súčasťou pokračujúcej genocídy Izraela proti Palestínčanom v Gaze,“ vyhlásila Amnesty International.

Správa organizácie je založená na rozhovoroch, ktoré uskutočnila v uplynulých týždňoch s 19 vysídlenými obyvateľmi Pásma Gazy, ktorí našli útočisko v troch provizórnych táboroch, ako aj s dvomi zdravotníckymi pracovníkmi v dvoch nemocniciach v meste Gaza.

Izraelská armáda ani ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie k zisteniam AI nereagovali.

AFP pripomína, že izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v správe vydanej minulý týždeň odmietol tvrdenia o rozšírenej podvýžive v Gaze a spochybnil údaje, ktoré zverejňuje palestínske ministerstvo zdravotníctva pod správou militantného hnutia Hamas.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac