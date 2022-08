Predstierala, že má 13 rokov, vzrušuje ju týranie: Češka stála pri držaní detí v klietke, rezali z nich a jedli mäso

V roku 2007 sa prevalila brutálna kauza nazývaná Kuřim, ktorá mala ešte kontroverznejšie pokračovanie. Mnohí ale netušia, že jej hlavná aktérka Barbora Škrlová a priam až neuveriteľné udalosti, ktoré mala na svedomí, sa stali predlohou známeho hororu Sirota (The Orphan), uvádza Unilad. Kto je Barbora Škrlová a čo mala spoločné s desivou hrdinkou filmu – sirotou Ester?

V článku sa dozviete aj: čo má Barbora Škrlová spoločné s týraním detí;

ako sa vydávala za 13-ročnú Aničku a potom Adama;

aké zverstvá boli páchané na dvoch malých chlapcoch;

či svoj stav iba predstierala alebo trpí psychickou poruchou;

čím sa podobá na postavu z hororu Sirota.

Týranie sa prevalilo vďaka obyčajnej náhode

Kuřimská kauza siaha do rovnomenného českého mesta. Keď si jeden z miestnych obyvateľov kúpil kúpil detskú pestúnku, s ktorou chcel mať svoje dieťa na očiach, netušil, aký hororový pohľad sa mu naskytne.

Omylom sa napojil na kameru ku svojim susedom, a to, čo videl, ho poriadne šokovalo. Na obraze sa mu totiž objavil nahý utýraný chlapec, informoval český Dotyk.

Zalarmoval políciu a tá v susedstve objavila dvoch chlapcov, 8-ročného Ondreja a 10-ročného Jakuba v zúboženom stave v pivnici páchnucej močom a klietkami, do ktorých boli zatváraní.

Spoločne s ďalším dievčatkom prítomným na mieste, 13-ročnou Aničkou, boli odvedení do zariadenia zaoberajúceho sa pomocou ohrozeným deťom. Klára Mauerová, mama detí, spoločne so sestrou Katarínou, ktorá s nimi žila, bola zatknutá za páchanie brutálnych a nehumánnych zverstiev na vlastných synoch.

Čo keby sme vám teraz povedali, že všetko začalo kvôli malej Aničke? Viac o kauze Kuřim sa dozviete v našom článku nižšie. Poďme späť k Aničke, ktorá v skutočnosti nebola dieťaťom, ale dospelou Barborou Škrlovou…

Čo má spoločné so Sirotou?

Horor Sirota (The Orphan) z roku 2009 ukazuje príbeh manželského páru, ktorý príde o svoje nenarodené dieťa. Starajú sa už síce o dcéru a syna, no rozhodnú sa adoptovať malú Ester, ktorá prišla o svojich rodičov pri tragickej nehode.

Dievčatko pôsobí na svoj vek veľmi vyspelo a inteligentne, čo jej nových rodičov okamžite zaujme. Ako sa ale ukáže, všetko je úplne inak a hrozí im nebezpečenstvo.

Ak poznáte kauzu Kuřim, už asi tušíte, že Ester nebola dieťaťom, ako sa pri adopcii zdalo, ale v skutočnosti dospelou, 33-ročnou ženou, ktorá v dôsledku hormonálnej poruchy môže predstierať, že má o viac ako 20 rokov menej a ľudia jej uveria. Za tým navyše skrýva svoje zvrátené úmysly. A práve postava Ester je inšpirovaná Barborou Škrlovou.

Držali ich v klietkach a rezali z nich mäso

Teraz sa vráťme späť k našim českým susedom. 13-ročná Anička sa zrazu z detského domova, kam bola umiestnená spoločne s dvoma chlapcami, považovanými za jej nevlastných bratov, vyparila. Magazín Extra uvádza, že šokujúca pravda vyšla najavo a ukázalo sa, že malá Anička je vlastne 33-ročnou Barborou. V úteku jej pomohol otec Jozef Škrla, ktorý bol do prípadu tiež zapletený.

Český web e15 uvádza, že sa do rodiny Kláry Mauerovej Barbora dostala v roku 2005 a podieľala sa na brutálnom týraní jej dvoch synov. Chlapcom vyrezávali kusy kože z tela alebo ich pálili cigaretami. Dokonca mali jesť mäso jedného z nich.

Predstierala, že je 13-ročným chlapcom

Barbore sa podarilo utiecť až do Nórska, kde 5 mesiacov predstierala, že je 13-ročným Adamom. Dostala sa do adoptívnej rodiny a dokonca jej to uverili aj deti a učitelia v škole, ktorú tu navštevovala. Keď sa miestna polícia dozvedela pravdu, putovala za mreže.

Jej skutočné detstvo sa spájalo so sexuálnym zneužívaním. Mama holdovala alkoholu a otec viedol sektu, do ktorej sa podľa dostupných informácií zapojili aj sestry Mauerové. Unilad vysvetľuje, že sa s nimi Barbora zoznámila na univerzite a nejako súhlasili s tým, že bude žiť u nich. Klára a Katarína mali psychické problémy a napokon stáli za týraním chlapcov.

Konflikty u Kláry Mauerovej začali v momente, kedy sa Anička úplne jej synom nezdala. Katarína jej odporučila pomoc od istého „doktora“, ktorého terapia spočívala v týraní chlapcov. Klára poslúchala a na týraní sa podieľalo aj niekoľko ďalších ľudí, informoval e15 vo svojej časovej osy.

Prečo Klára týrala vlastných synov?

Na hlavných aktérov týchto brutálnych činov napokon čakal trest. Barbora Škrlová bola odsúdená na 5 rokov za mrežami, Klára dostala 9 a jej sestra Katarína 10 rokov. Do väzenia putovali aj ďalší zapojení.

V prípade zostáva množstvo nejasností. Napríklad sa nezhodujú tvrdenia o tom, prečo k týraniu synov Kláry Mauerovej vôbec došlo. Niektoré hovoria, že bol za tým Barborin otec a jeho sekta, ktorej bola ona tiež členom. Dotyk ale vysvetľuje, že pravdepodobnejšia je verzia o zhotovovaní detskej pornografie.

Trpí psychickou poruchou a má v sebe niekoľko detí

Čo sa týka Barbory, na slobodu sa napokon dostala rok pred uplynutím svojho trestu. Blesk v roku 2017 uviedol, že v tom čase žila v starostlivosti dvoch psychologičiek a pod zmeneným menom.

Zistilo sa, že trpí psychickou poruchou a má v sebe päť alebo šesť chlapcov. Svoj čas trávi hraním s hračkami alebo kreslením morbídnych obrázkov. Dokonca si cmúľa palec, ako keby bola skutočne stále dieťaťom, aj keď je dospelou ženou.

Má ju vzrušovať týranie a je dobrou herečkou

Spoluzakladateľ spolku Šalamoun, John Bok potvrdil, že sa správa ako dieťa. Súdna znalkyňa Růžena Hajnová si zas myslí, že Barbora je výbornou herečkou, čo je podľa nej dôvodom jej správania.

Vysvetľuje to prostredníctvom jej úteku do Nórska, kde dokázala verne predstierať, že je chlapec. Podarilo sa jej dokonca zistiť, že pozitívne vníma násilie, sadomasochizmus a vzrušuje ju týranie.