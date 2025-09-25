Podarilo sa rozlúsknuť záhadu „ženy v ružovom“: Jej telo našli pred 20 rokmi ležať pri ceste. Už sa vie, o koho išlo

Foto: Interpol

Nina Malovcová
Po dvadsiatich rokoch dostala meno.

Pri ceste v Barcelone našli v júli 2005 telo neznámej ženy. Na sebe mala ružovú blúzku, nohavice aj topánky. Polícia ju celé roky poznala iba pod označením žena v ružovom a jej totožnosť zostávala neznáma.

Ako píše BBC News, po dvoch desaťročiach konečne poznáme jej meno. Vďaka iniciatíve Interpolu Operation Identify Me sa podarilo odhaliť, že ide o 31-ročnú ruskú občianku Liudmilu Zavadu.

Odpoveď priniesla databáza a test DNA

Zlom nastal po tom, ako turecká polícia preverila odtlačky prstov v národnej databáze. Ukázalo sa, že patria Liudmile Zavade. Následne jej identitu potvrdila aj DNA zhoda s príbuzným v Rusku. Generálny tajomník Interpolu Valdecy Urquiza vyhlásil, že po 20 rokoch sa podarilo vrátiť meno žene, ktorá bola doteraz neznáma. Podľa neho ide o nádej aj pre ďalšie rodiny nezvestných a zároveň o nové stopy pre vyšetrovanie.

Foto: Interpol

Príčina smrti je stále záhadou

Aj keď identita ženy je známa, okolnosti jej smrti zostávajú nejasné. Už v roku 2005 polícia upozornila, že dôkazy naznačovali premiestnenie tela krátko pred nálezom. Vyšetrovanie pokračuje a stále nie je jasné, či išlo o vraždu alebo o iný trestný čin.

Liudmila Zavada je treťou ženou, ktorú sa podarilo identifikovať v rámci kampane Operation Identify Me. Pred ňou sa podarilo odhaliť identitu Britky Rity Roberts zavraždenej v Belgicku a Paraguajčanky Ainohy Izagy Ibieta Limy, ktorej telo objavili v Španielsku.

Desiatky tiel stále čakajú na meno

Interpol pripomína, že v Európe je stále neidentifikovaných 44 tiel žien vo veku 15 až 30 rokov. Väčšina z nich sú obete vrážd a našli ich v Nemecku, Belgicku, Holandsku, vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku.

Podľa Interpolu je určovanie identity čoraz náročnejšie. Globalizácia a obchodovanie s ľuďmi spôsobujú, že nezvestné osoby často zomierajú ďaleko od svojej domoviny. Ženy sú pritom výrazne ohrozené násilím, sexuálnymi útokmi aj obchodovaním s ľuďmi.

