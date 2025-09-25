Už je jasné, ktoré domácnosti dostanú energopomoc: Ceny pôjdu hore, takto zistíte, či budete mať nárok na príspevok

Výška energopomoci bola určená na sumu 435 miliónov eur, hradená bude z eurofondov.

Návrh zákona o adresnej energopomoci prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v zrýchlenom režime. Vo štvrtok súhlasili s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Definitívne by tak mali o návrhu, ktorý len minulý týždeň schválil kabinet, rozhodnúť ešte na aktuálnej 39. schôdzi.

Dnes počas tlačovej konferencie bola ohlásená aj finálna výška energopomoci pre domácnosti. Bude vo výške 435 miliónov eur, celá suma bude hradená z eurofondov.

Robert Fico počas tlačovej konferencie takisto vyvrátil tvrdenia strany Demokrati o tom, že cena plynu je v susednej Českej republike nižšia ako u nás. Odôvodnil to tým, že u našich susedov nie je regulátor a ceny sa každý mesiac menia. Dôležitá je podľa neho priemerná cena za rok. Zároveň dodal, že zákon o energopomoci dnes určite prejde.

Vyjadril sa aj ku kritike opozície ohľadom adresnosti energopomoci. „Všetci opäť hovoria, že by adresnú energopomoc urobili inak. Dobre. My sme išli takmer na 90 % domácností Slovenska a bude nás to stáť 435 mil. eur. A oni tvrdia, že pri energopomoci by našli prostriedky na konsolidáciu verejných financií. Tak poďme na to, a povedzme si, že to nebude 90 % domácností ale 80 % domácností. Viete koľko ste ušetrili? 35 mil. eur. Predávajte hájenky v lese, ušetríte 35 mil. eur na energopomoci.

Energopomoc pre obyvateľov bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.

Ilustračná foto: TASR/Stefan Sauer/dpa

„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.

Ministerstvo bude o nároku informovať elektronicky

O tom, kto má nárok na energopomoc a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže proti tejto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta proti výpočtu jej hodnoty.

Minister financií Ladislav Kamenický v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike naznačil aj možnú priemernú výšku energopomoci.

Ideme dať 300 až 500 eur ľuďom,“ povedal.

Nariadením vlády má byť stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.

Ceny pôjdu hore

Slovenským domácnostiam hrozí zvýšenie cien plynu o 30 až 50 % o zhruba tri roky. Dôvodom majú byť plány Európskej komisie úplne zastaviť dodávky ruského plynu do Európy. Ohlásil to premiér ešte počas leta. „Návrh na zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva je ideologický materiál, ktorý nás poškodí. Je tu návrh, že z východu nemôže do Európy nič prísť, pokiaľ ide o Ruskú federáciu. Teraz sa bavíme o plyne, nebudem hovoriť o rope a jadrovom palive.

Foto: SITA/AP

Ak sa to stane, tak v podstate dôjde k zastaveniu toku približne 3,5 mld. metrov kubických plynu, ktorý ide cez turecký plynovod Turkstream a my budeme musieť brať všetok plyn z iných zdrojov, len nie z Ruskej federácie. V praxi to bude znamenať nárast cien pre domácnosti. Rátame s vyššími tranzitnými poplatkami, rátame s vyššou cenou komodity. Slovenské domácnosti budú ohrozená zvýšením ceny plynu o 30 až 50 %. A pýtam sa vás, či sme toto pripravení urobiť kvôli Ukrajine. Ja nie. Slovenské domácnosti nemajú žiadny dôvod platiť viacej kvôli Ukrajine, lebo toto je len kvôli Ukrajine, kvôli ničomu inému,“ zdôraznil vtedy Fico s tým, že sa obáva aj toho, či bude mať Slovensko po úplnom odstrihnutí sa od ruského plynu vôbec dostatok plynu.

Ktoré domácnosti dostanú energopomoc?

Ministerka hospodárstva Denisa Saková stále podľa neho pracuje na adresnosti energetickej pomoci. „Znova však stojíme pred základnou otázkou, kto je bohatý a kto je chudobný. Je bohatý ten, kto zarába 1 500 eur? Asi nie. A zabudnime na to, že na Slovensku je veľa rodín, ktoré zarábajú 2- až 3-tisíc eur v čistom. Takýchto rodín je minimum. Preto stále môžeme tvrdiť, že prakticky celé Slovensko bude potrebovať kompenzácie pri energiách,“ povedal Fico.

„Adresná pomoc je v procese. Máme viacero scenárov. Potrebujeme zosúladenie viacero názorov vo vláde. Rozhodneme sa spoločne vo vláde. Snažíme sa nastaviť adresnú pomoc tak, aby sme 2 milióny domácnosti netlačili na nejaké úrady, kde by si vypisovali žiadosti. Snažíme sa využiť všetky dáta, ktoré Slovensko má v informačných systémoch,“ uviedla ministerka Saková.

