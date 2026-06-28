Do obytnej zóny sa zrútilo malé lietadlo. Nehodu neprežilo 11 ľudí

Pri páde malého lietadla v obci Tomblaine na severovýchode Francúzska v nedeľu zahynulo 11 ľudí. Prefektúra departementu Meurthe-et-Moselle uviedla, že o život prišiel pilot a všetkých desať pasažierov. Lietadlo podľa nej patrilo škole parašutistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Miestne médiá informovali, že lietadlo sa zrútilo v obci na predmestí Nancy. Na jeho palube sa podľa prefektúry nachádzala skupina parašutistov. Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a smeruje tam aj francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez, ako oznámil jeho rezort.
Polícia ľudí vyzvala, aby sa oblasti okolo letiska v Tomblaine vyhýbali.
V Pekingu narazilo lietadlo do mrakodrapu
Letecké nešťastie včera hlásil aj Peking. Pri náraze malého lietadla do mrakodrapu CITIC Tower v pekinskej štvrti Čchao-jang v piatok zahynul jeho pilot a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli v sobotu miestne úrady. TASR o tom informovala podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Do horných poschodí najvyššej budovy v čínskom Pekingu narazilo v piatok malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu CITIC Tower vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici.
A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building’s side.
Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026
Fotografie zverejnené na internete naznačovali, že ide o ľahké športové lietadlo domácej výroby Sunward SA 60L Aurora. Tento model podľa televízie CNN vlastní miestna spoločnosť pôsobiaca v oblasti všeobecného letectva.
Mrakodrap, známy aj ako China Zun, je sídlom spoločností Citic Group, ktorá je jedným z najväčších štátnych finančných konglomerátov v Číne. Ikonickú budovu v tvare presýpacích hodín dokončili v roku 2018 a je viditeľná z celého Pekingu.
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