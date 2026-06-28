V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hráčov. Smerujú do Los Angeles či New Yorku

Tohtoročný draft NHL síce v prvom kole meno žiadneho Slováka nepriniesol, no v ďalších kolách bolo draftovaných celkovo osem hokejistov spod Tatier. Pozrite si prehľad.
V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali osem slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Goljer, po ktorom v 2. kole z 49. miesta siahli Los Angeles Kings. Okrem neho draftovali aj útočníkov Adama Nemca, Tomáša Chrenka a Luciana Bernáta, obrancov Tomáša Královiča a Jakuba Floriša i brankárov Samuela Hrenáka a Roberta Henriqueza.
Najúspešnejší draft od roku 2023
Slovenskí hráči sa v prvom kole nedočkali, v ďalších šiestich však prišlo na rad osem mien. Z pohľadu počtu draftovaných Slovákov išlo o najúspešnejší draft od roku 2023, keď si kluby vybrali tiež osem hráčov spod Tatier vrátane Dalibora Dvorského či Samuela Honzeka.
Najvyššie draftovaný Goljer má za sebou vydarenú sezónu. V pozícii kapitána doviedol reprezentáciu do 18 rokov k striebru na majstrovstvách sveta. „Los Angeles je super mesto, bol som tam na kempe. Aj Martin Chromiak a Ján Chovan boli draftovaní Kings,“ citovala Goljera webstránka nhl.com/sk. „Odmalička som na tom pracoval a najmä v tejto sezóne som pred draftom makal na maximum,“ doplnil bek.
V 3. kole sa dočkal aj ďalší nitriansky útočník Tomáš Chrenko. Z 81. miesta si ho vybrali New York Rangers. Chrenko má za sebou úspešný ročník, v ktorom bol s ôsmimi bodmi v piatich zápasoch najproduktívnejším Slovákom na juniorských MS a v predĺžení siedmeho finále proti Slovanu Bratislava rozhodol o titule Nitry. „Hneď sa znova pustím do práce. V New Yorku som ešte nebol. Myslím si, že môžem zaujať najmä hokejovým IQ, ale musím poriadne zapracovať na fyzickej hre,“ zhodnotil center.
Historický moment pre Moldavsko
Hokejista Alexander Karmanov sa stal prvým Moldavcom draftovaným do NHL. Z celkového 201. miesta si ho vybrali San Jose Sharks. Osemnásťročný ľavák meria 216 centimetrov a v prípade nastúpenia v NHL by prekonal spoločný rekord Zdena Cháru a Curtisa Douglasa (205 cm) ako najvyšší hráč profiligy.
V minulej sezóne pôsobil Karmanov v tímoch North Bay Battalion v OHL a Brantford Titans v GOHL. V Brantforde strelil tri góly a v 15 zápasoch nazbieral sedem bodov. Počas pôsobenia v North Bay si v 20 stretnutiach pripísal len dve asistencie, no mal plus šesť bodov v hodnotení účasti na ľade a 29 trestných minút. Karmanov sa zaviazal k pôsobeniu na Penn State University od sezóny 2027/28, no ročník 2026/27 strávi opäť v North Bay.
Paradoxné je, že Moldavsko nemá hokejovú reprezentáciu ani domácu súťaž a v roku 2023 mu zaniklo členstvo v IIHF. Krajina mala v minulosti mládežnícku ligu spoločne s Rumunmi, no Karmanov pôsobil v mladšom veku v ruskom CHK Viťaz. Okrem moldavského disponuje 127-kilový obranca aj ruským občianstvom. Informácie priniesli zámorské médiá.
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