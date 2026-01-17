Pod Spišským hradom otvárajú unikát: Projekt za takmer 200-tisíc si môžu Slováci zamilovať

Pod Spišským hradom otvárajú unikátny športový areál. Nordpark v obci Žehra prinesie profesionálne podmienky pre bežecké lyžovanie, beh a cyklistiku, čím prepája aktívny pohyb s poznávaním histórie.
Projekt vznikol s podporou Košického samosprávneho kraja a KOCR Košice Región Turizmus vo výške 190-tisíc eur. Brány Nordparku sa dnes slávnostne otvorili. Nordpark Žehra nie je iba lokálnym projektom. Má totiž potenciál pritiahnuť aj návštevníkov zo vzdialenejších miest.
„Podpora športovej infraštruktúry, ktorá slúži širokej verejnosti a zároveň zvyšuje turistickú atraktivitu nášho kraja, je pre nás prioritou. Na projekt Nordpark Žehra sme v rámci programu Terra Incognita vyčlenili sumu 190-tisíc eur, pretože v ňom vidíme obrovský zmysel. Investícia do profesionálnej techniky a úpravy tratí je investíciou do zdravia našich obyvateľov, ale aj do rozvoja služieb v regióne, ktorý má vďaka pamiatkam UNESCO svetový potenciál. Som rád, že sa podarilo vytvoriť miesto, ktoré bude žiť pohybom počas celého roka,“ uviedol pri otvorení predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Srdcom areálu sa stáva systém trás v celkovej dĺžke 7,5 kilometra
Infraštruktúra je pritom koncipovaná ako ucelený športovo-rekreačný okruh pre peších turistov, bežkárov a cyklistov, s dôrazom na bezpečnú orientáciu. Trať je rozdelená na kilometrové úseky, ktoré sú označené takzvanými kilometrovníkmi. Vďaka nim budú mať návštevníci prehľad o svojej polohe a o tom, aký úsek je ešte pred nimi. Nechýbajú ani informačné tabule a smerovníky.
Areál bude verejnosti prístupný nepretržite počas zimy aj leta. Počas letnej sezóny príde Nordpark aj s novinkou pre bikerov, a to s takzvanou shuttle MTB službou. Tá bude slúžiť ako dočasné riešenie do vybudovania plánovaného vleku a zabezpečuje komfortný vývoz cyklistov od parkoviska až na štart trailov. Na tento účel bol zakúpený špeciálny certifikovaný vozík s nadstavbou na bezpečný prevoz bicyklov, inšpirovaný osvedčenou praxou z talianskej oblasti Finale Ligure. Štatutár združenia Trailpark Žehra o.z. Miloš Kočiš uviedol, že otvorenie Nordparku je vyvrcholením dlhodobej snahy o rozvoj outdoorových a športových aktivít v regióne.
„Vďaka podpore sme mohli zaobstarať techniku nevyhnutnú na zabezpečenie vysokej kvality tratí a trailov a spustiť služby, ako je shuttle MTB, ktoré výrazne zvyšujú dostupnosť a zážitok z jazdenia. Areál je koncipovaný pre všetkých – od začiatočníkov až po skúsených jazdcov, ktorí tu nachádzajú kvalitné zázemie. Do budúcna plánujeme areál rozširovať o nové atrakcie a služby, ktoré ešte viac zlepšia zážitok návštevníkov,“ dodal Kočiš.
Prinesie ľuďom aktívne zážitky
Areál Nordpark Žehra sa tak stáva ukážkovým príkladom toho, ako môžu moderné voľnočasové aktivity dopĺňať ponuku kultúrneho turizmu. Areál vytvára priestor pre individuálny tréning, ale aj pre organizovanie komunitných podujatí. Riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková doplnila, že Nordpark dokonale zapadá do ich stratégie rozvoja udržateľného turizmu.
„Návštevníkom neponúkame len pasívne obzeranie pamiatok, ale aktívne zážitky. Práve blízkosť pamiatok UNESCO robí z tohto športoviska unikát v stredoeurópskom meradle,“ uzavrela Vargová Jurková.
