Udrie beštia z východu: Slovensko má pred sebou ľadové dni, nasneží a poriadne vymrzneme

Ak nepatríte medzi milovníkov zimy a drkotáte zubami hneď, len čo vytiahnete päty z domu, nemáme pre vás dobré správy. A môže za to polárny vír.
Polárny vír zmenil svoj tvar a stal sa z neho „natiahnutý“ vír, uvádza iMeteo. Stáva sa čoraz nestabilnejším a do našej oblasti uvoľňuje studený vzduch. „Koncentrovaný mrazivý vzduch nad arktickou oblasťou začne nekontrolovane stekať smerom do Európy,“ približuje portál o počasí.
Udrie „beštia“
K nám sa dovalí arktický vzduch z východu a tento jav dostal hovorové pomenovanie „beštia z východu“. „Numerické modely naznačujú, že arktický vzduch zasiahne strednú a východnú Európu v plnej sile a nás opäť čakajú dni s celodennými mrazmi a bohatou snehovou nádielkou,“ spomína iMeteo.
Tuhá zima by v Európe mohla pretrvať až do začiatku februára. Takže ak ste dúfali, že pomaly budeme odkladať čiapky a rukavice, tešili ste sa zbytočne.
Pred nami sú ľadové dni
SHMÚ uvádza, že k nám začal prúdiť prílev suchého vzduchu. „Dostal sa už aj nad naše územie, a to najmä nad východné Slovensko. Svedčí o tom pokles teploty rosného bodu a bez meraní si to všimneme na rozpade oblačnosti,“ vysvetľuje.
Očakáva sa zosilnenie nočných mrazov, ale aj celodenné mrazy, ktorým sa hovorí „ľadové dni“.
