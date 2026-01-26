Pod rúškom viery mali podporovať ruskú agresiu: Odhalili sieť mníšok napojených na Moskvu

Foto: Profimedia, SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Pravoslávne mníšky mali vo Švédsku financovať ruskú agresiu.

Na prvý pohľad pôsobili nenápadne. V kostoloch predávali náboženské suveníry, rozprávali o charite a viere. Švédske úrady však dnes preverujú podozrenie, že sieť pravoslávnych mníšok v krajine nemala len duchovné poslanie. Podľa zistení médií a cirkvi mali pomáhať financovať ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine a udržiavať kontakty s ruskou rozviedkou.

Na prípad upozornil United24 Media s odvolaním sa na britský denník The Telegraph, podľa ktorého členky kláštora svätej Alžbety, pôvodne pôsobiaceho v Bielorusku, navštevovali viac ako dvadsať kostolov po celom Švédsku. Vystupovali ako dobrovoľníčky a tvrdili, že ich aktivity majú výlučne charitatívny charakter.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený: Kyjev čaká už len na podpis
2.
Rusko označilo predstaviteľov Únie za nekompetentných: O ukončení vojny na Ukrajine s nimi rokovať nebude
3.
Konštruktívna atmosféra nestačila: Mierové rokovania v Abú Zabí nepriniesli prelom, pokračovať majú o pár dní
Zobraziť všetky články (1586)

Symbol Z v kostoloch vyvolal podozrenie

Pozornosť verejnosti aj úradov upútalo správanie mníšok, ktoré sa verejne hlásili k symbolu Z, dnes už všeobecne spájanému s podporou ruskej invázie na Ukrajinu. Práve preto ich miestni začali označovať ako „Z-nuns“. Švédske orgány majú podozrenie, že peniaze získané z predaja suvenírov nemuseli smerovať na pomoc ľuďom v núdzi, ale mohli podporovať ruské vojenské jednotky zapojené do vojny.

Cirkev hovorí o zneužívaní viery

Cirkev v oficiálnom varovaní obvinila zástupcov kláštora zo zneužívania cirkevných priestorov na šírenie ruského nacionalizmu a podporu vojnového úsilia Moskvy. Katolícke aj pravoslávne komunity v krajine vyzvala, aby s kláštorom okamžite prerušili spoluprácu.

Foto: Profimedia

Zároveň upozornila na údajné väzby kláštora na ruskú vojenskú rozviedku GRU. „Nejde len o charitu. Ide o súčasť širšieho úsilia ruských aktérov získať prístup do náboženských priestorov v blízkosti vojenskej infraštruktúry v krajinách NATO,“ uviedla Kristina Smith, ktorá má v cirkvi na starosti krízové plánovanie.

Kostol pri letisku znepokojuje bezpečnostné služby

Vyšetrovanie sa netýka len samotných mníšok. Švédske bezpečnostné zložky sa zamerali aj na pravoslávny kostol v meste Västerås, ktorý stojí približne 300 metrov od letiska Stockholm Västerås Airport. Podľa úradov jeho poloha vyvoláva otázky, či nemohol slúžiť na sledovanie pohybu lietadiel alebo iné spravodajské aktivity. Mestskí predstavitelia potvrdili, že objekt je predmetom vyšetrovania pre možné prieskumné operácie.

Miestny kňaz Michael Ojerbo, ktorý mníšky v minulosti prijal vo svojom kostole v Täby, pre švédske médiá uviedol, že možné riziká si neuvedomoval a pozvanie dnes ľutuje. Zároveň však tvrdí, že ich pôsobenie nemohlo výrazne financovať ruské vojenské operácie, keďže predaj suvenírov bol podľa neho len symbolický.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kauza Kuciak sa vracia pred súd: Na lavici obžalovaných sú Kočner a Zsuzsová, rozhodovať bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac