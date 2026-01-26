Pod rúškom viery mali podporovať ruskú agresiu: Odhalili sieť mníšok napojených na Moskvu

Na prvý pohľad pôsobili nenápadne. V kostoloch predávali náboženské suveníry, rozprávali o charite a viere. Švédske úrady však dnes preverujú podozrenie, že sieť pravoslávnych mníšok v krajine nemala len duchovné poslanie. Podľa zistení médií a cirkvi mali pomáhať financovať ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine a udržiavať kontakty s ruskou rozviedkou.
Na prípad upozornil United24 Media s odvolaním sa na britský denník The Telegraph, podľa ktorého členky kláštora svätej Alžbety, pôvodne pôsobiaceho v Bielorusku, navštevovali viac ako dvadsať kostolov po celom Švédsku. Vystupovali ako dobrovoľníčky a tvrdili, že ich aktivity majú výlučne charitatívny charakter.
Symbol Z v kostoloch vyvolal podozrenie
Pozornosť verejnosti aj úradov upútalo správanie mníšok, ktoré sa verejne hlásili k symbolu Z, dnes už všeobecne spájanému s podporou ruskej invázie na Ukrajinu. Práve preto ich miestni začali označovať ako „Z-nuns“. Švédske orgány majú podozrenie, že peniaze získané z predaja suvenírov nemuseli smerovať na pomoc ľuďom v núdzi, ale mohli podporovať ruské vojenské jednotky zapojené do vojny.
Cirkev hovorí o zneužívaní viery
Cirkev v oficiálnom varovaní obvinila zástupcov kláštora zo zneužívania cirkevných priestorov na šírenie ruského nacionalizmu a podporu vojnového úsilia Moskvy. Katolícke aj pravoslávne komunity v krajine vyzvala, aby s kláštorom okamžite prerušili spoluprácu.
Zároveň upozornila na údajné väzby kláštora na ruskú vojenskú rozviedku GRU. „Nejde len o charitu. Ide o súčasť širšieho úsilia ruských aktérov získať prístup do náboženských priestorov v blízkosti vojenskej infraštruktúry v krajinách NATO,“ uviedla Kristina Smith, ktorá má v cirkvi na starosti krízové plánovanie.
Kostol pri letisku znepokojuje bezpečnostné služby
Vyšetrovanie sa netýka len samotných mníšok. Švédske bezpečnostné zložky sa zamerali aj na pravoslávny kostol v meste Västerås, ktorý stojí približne 300 metrov od letiska Stockholm Västerås Airport. Podľa úradov jeho poloha vyvoláva otázky, či nemohol slúžiť na sledovanie pohybu lietadiel alebo iné spravodajské aktivity. Mestskí predstavitelia potvrdili, že objekt je predmetom vyšetrovania pre možné prieskumné operácie.
Miestny kňaz Michael Ojerbo, ktorý mníšky v minulosti prijal vo svojom kostole v Täby, pre švédske médiá uviedol, že možné riziká si neuvedomoval a pozvanie dnes ľutuje. Zároveň však tvrdí, že ich pôsobenie nemohlo výrazne financovať ruské vojenské operácie, keďže predaj suvenírov bol podľa neho len symbolický.
