Pod čapicou vyzerajú dobre a dlho vydržia. Toto sú 3 účesy, ktorými zabodujete na jeseň i v zime a budete štýlové

Foto: Image by lookstudio on Freepik, Image by wayhomestudio on Freepik

Jana Petrejová
Dodajú šmrnc i vo veternejšom a chladnejšom počasí.

Hoci dodržiavanie trendového diktátu ide v chladnejšom počasí bokom a prvé miesto rebríčka obsadí praktická stránka, teda udržiavanie tepla, i napriek tomu môžete vyzerať šik a elegantne. Využite teplé kúsky oblečenia, v tomto prípade čapicu, vo svoj prospech. Stačí ju skombinovať s úpravou vlasov a vytvoríte svieži „look“, ktorý každého oslní.

Nosenie pokrývky hlavy neznamená, že musíte robiť kompromisy v oblasti štýlu. V skutočnosti správny účes môže vylepšiť váš vzhľad a zároveň udržať čapisu na mieste. Či už máte na sebe šiltovku alebo teplejšiu baretku, ak dáte prednosť jednému z týchto 3 účesov, budete vyzerať jednoducho fantasticky, ako píše Fawless Hair. Navyše, sú dlhotrvajúce, preto by vám mali držať celý deň aj za nepriaznivého počasia.

Rybí vrkoč

Nikdy nevyjde z módy. Jeho zložitý vzor vyzerá nádherne pod čiapkou, udržiava vlasy pokope a ponúka štýlový vzhľad. Je ideálny aj na chladné zimné dni, keď je nevyhnutnosťou udržať sa v teple a vyzerať elegantne. Ide o obľúbený účes, ktorý vynikne aj pod pokrývkou hlavy.

Je viacero spôsobov, ako si vyčarovať rybí vrkoč. Po rozdelení vlasov na dve rovnaké časti si z každej z nich vezmite prameň a preložte ho na druhú stranu. Opakujte, kým nebudete na konci. Koniec upevnite gumičkou a môžete ho tiež rozšíriť pre ležérnejší vzhľad. Aj preto tomuto účesu nevadí veternejšie počasie. Alebo si môžete vytvoriť jednoduchší rybí vrkoč, ako je to vo vyššie priloženom videu.

Ofinka

