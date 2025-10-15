Pocítia energiu vnútorného prebudenia a odvahy. Toto sú 2 znamenia zverokruhu, ktoré zatvoria dvere za starými zvykmi

Aj keď sa jesenné obdobie spája s melanchóliou, so zníženou náladou a s únavou, hviezdy majú pripravený iný scenár. Hlavne pre ľudí narodených v dvoch znameniach zverokruhu. Tí totiž pocítia príval novej energie, ktorá povzbudí ich zmysly a posilní elán do života. Otvára sa nová kapitola, v ktorej budú hlavnými autormi.
Vesmír prináša dobré správy. Silné planetárne postavenie podnecuje niektorých ľudí k väčšej odvahe a potrebe vnútorných zmien. Dlhé roky ostali zaseknutí v jednom bode, z ktorého nevedeli, ako sa dostať von. Na vine bola aj pohodlnosť a lenivosť uskutočniť zmeny, vďaka ktorým by ožili. Konečne však prišiel čas „zúčtovania“ a prehodnotenia životných cieľov, kariérnych rozhodnutí a vzťahov. Ktoré znamenia zverokruhu spravia ráznu bodku za starým životom podľa Collective World?
Škorpión
Ľudia narodení v znamení Škorpióna si vezmú z prebiehajúcej sezóny Váh len to najlepšie. V prvom rade sa pozrú za seba, aby zhodnotili svoju minulosť. Tá v nich totiž zanechala zvláštnu, miestami až nepríjemnú energiu, ktorej sa nevedia zbaviť už dlhší čas. Postavia sa tomu zoči-voči a prvýkrát si priznajú, že stále nie sú vyrovnaní s minulými návykmi, čo ich spomaľuje a brzdí v prítomnosti.
Toto vodné znamenie bude chcieť dosiahnuť svoj cieľ alebo túžbu, no vesmír môže blokovať ich rast. Je však dôležité si uvedomiť, že ide len o dočasné obdobie. Október otvorí Škorpiónovi oči a ten zistí, že niekedy nepotrebujeme viac, aby sme sa cítili naplnení. Šťastie k nemu príde vtedy, keď sa konečne vzdá toho, čo mu bránilo cítiť sa pohodlne vo svojej koži. Pocíti obrovskú úľavu a po psychickej stránke to bude uňho na jednotku.
