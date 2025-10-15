Pocítia energiu vnútorného prebudenia a odvahy. Toto sú 2 znamenia zverokruhu, ktoré zatvoria dvere za starými zvykmi

Foto: Image by freepik, Image by ArthurHidden on Freepik

Jana Petrejová
Október a nadchádzajúce mesiace u nich ani zďaleka nebudú také depresívne.

Aj keď sa jesenné obdobie spája s melanchóliou, so zníženou náladou a s únavou, hviezdy majú pripravený iný scenár. Hlavne pre ľudí narodených v dvoch znameniach zverokruhu. Tí totiž pocítia príval novej energie, ktorá povzbudí ich zmysly a posilní elán do života. Otvára sa nová kapitola, v ktorej budú hlavnými autormi. 

Vesmír prináša dobré správy. Silné planetárne postavenie podnecuje niektorých ľudí k väčšej odvahe a potrebe vnútorných zmien. Dlhé roky ostali zaseknutí v jednom bode, z ktorého nevedeli, ako sa dostať von. Na vine bola aj pohodlnosť a lenivosť uskutočniť zmeny, vďaka ktorým by ožili. Konečne však prišiel čas „zúčtovania“ a prehodnotenia životných cieľov, kariérnych rozhodnutí a vzťahov. Ktoré znamenia zverokruhu spravia ráznu bodku za starým životom podľa Collective World?

Foto: Image by gpointstudio on Freepik

Škorpión

Ľudia narodení v znamení Škorpióna si vezmú z prebiehajúcej sezóny Váh len to najlepšie. V prvom rade sa pozrú za seba, aby zhodnotili svoju minulosť. Tá v nich totiž zanechala zvláštnu, miestami až nepríjemnú energiu, ktorej sa nevedia zbaviť už dlhší čas. Postavia sa tomu zoči-voči a prvýkrát si priznajú, že stále nie sú vyrovnaní s minulými návykmi, čo ich spomaľuje a brzdí v prítomnosti.

Toto vodné znamenie bude chcieť dosiahnuť svoj cieľ alebo túžbu, no vesmír môže blokovať ich rast. Je však dôležité si uvedomiť, že ide len o dočasné obdobie. Október otvorí Škorpiónovi oči a ten zistí, že niekedy nepotrebujeme viac, aby sme sa cítili naplnení. Šťastie k nemu príde vtedy, keď sa konečne vzdá toho, čo mu bránilo cítiť sa pohodlne vo svojej koži. Pocíti obrovskú úľavu a po psychickej stránke to bude uňho na jednotku.

Strelec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac