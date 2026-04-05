Počasie zbesnie: Dnes nás čaká najteplejší deň, na konkrétnom mieste až +22 °C. V noci príde zvrat

Dnes sme sa zobudili do slnečného rána a veľmi príjemné budú aj teploty. No vyzerá to tak, že čoskoro by mohla nastať zmena, ktorá sa vám nemusí páčiť.
Ako informuje iMeteo, dnešok by mal byť najteplejším dňom tohto roka. Na západe avizuje teploty siahajúce až k +22 °C. V noci však príchodom studeného frontu nastane zmena. Užite si teda teplo, kým môžete.
Každým dňom to bude horšie a horšie
Ochladenie by sme mali pocítiť už na Veľkonočný pondelok a vráti sa aj nepríjemný vietor. „Bude veterno a každým dňom budú teploty klesať. V stredu a vo štvrtok vystúpia maximálne teploty už len na +6 až +13 °C,“ uvádza portál o počasí. A tým to ešte nekončí.
Ešte výraznejšie ochladenie sa očakáva v piatok
Či sa predpoveď do konca budúceho týždňa upraví, budeme sledovať. Aj koniec tohto týždňa nás napokon čakalo príjemné prekvapenie v podobe hrejivých slnečných lúčov. Tak nám zostáva len dúfať, že sa tento scenár znova zopakuje.
Nahlásiť chybu v článku