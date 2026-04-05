Slováci, na dovolenku treba myslieť už dnes: Ak nebudete konať včas, zostanú vám oči pre plač

Polícia vyzýva na včasné vybavovanie cestovných pasov pred prichádzajúcou letnou dovolenkovou sezónou. Letné prázdniny prinášajú každoročne aj dlhšie čakacie doby.
Vybavenie pasu si preto netreba nechať na poslednú chvíľu. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.
Čím skôr vybavíte, tým pokojnejšie odcestujete
„Jednoduché pravidlo: čím skôr vybavíš, tým pokojnejšie odcestuješ,“ zdôraznili policajti. Ako priblížili, pri vybavení cestovného pasu je potrebné si pripraviť občiansky preukaz, prípadne rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve.
Polícia tiež pripomenula, že v prípade zmeny údajov, napríklad po sobáši, treba mať aj matričný doklad. Predchádzajúci pas, ak bol vydaný, treba odovzdať. Za vydanie pasu sa platí správny poplatok.
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek zároveň podotkol, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne. Policajti mu totiž musia nasnímať biometrické údaje. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
