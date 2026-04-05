Slováci, na dovolenku treba myslieť už dnes: Ak nebudete konať včas, zostanú vám oči pre plač

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek zároveň podotkol, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne.

Polícia vyzýva na včasné vybavovanie cestovných pasov pred prichádzajúcou letnou dovolenkovou sezónou. Letné prázdniny prinášajú každoročne aj dlhšie čakacie doby.

Vybavenie pasu si preto netreba nechať na poslednú chvíľu. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

Čím skôr vybavíte, tým pokojnejšie odcestujete

„Jednoduché pravidlo: čím skôr vybavíš, tým pokojnejšie odcestuješ,“ zdôraznili policajti. Ako priblížili, pri vybavení cestovného pasu je potrebné si pripraviť občiansky preukaz, prípadne rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve.

Polícia tiež pripomenula, že v prípade zmeny údajov, napríklad po sobáši, treba mať aj matričný doklad. Predchádzajúci pas, ak bol vydaný, treba odovzdať. Za vydanie pasu sa platí správny poplatok.

Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek zároveň podotkol, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne. Policajti mu totiž musia nasnímať biometrické údaje. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac