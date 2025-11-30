Počasie urobí otočku, takéto teploty sa na december vôbec nehodia. Kartami zamieša nebezpečný jav, na sneh zatiaľ zabudnite

Slovensko sa zajtra zobudí nielen do prvého dňa nového týždňa a mesiaca, ale aj do začiatku meteorologickej zimy. Hoci to znie sľubne, zimnú idylu zatiaľ nečakajte. Skôr než bielu atmosféru prinesie pokojné, miestami nevýrazné a hmlisté počasie.
Ako uvádza portál iMeteo, meteorologická zima začína v pondelok 1. decembra bez výrazných zmien. Stabilné podmienky z víkendu tak plynulo prechádzajú aj do pondelka, ktorý bude pokračovať v oblačnom charaktere.
Meteorologická zima štartuje bez bieleho prekvapenia
Najbližší deň bude na väčšine Slovenska zamračený a hmlistý. Jasnejšie počasie sa objaví skôr na horách a ojedinele aj v niektorých nižších oblastiach, no vyhliadky na rozprávkový zimný scenár sú zatiaľ minimálne.
Najnižšie teploty počas noci poklesnú na +4 °C až -2 °C, pričom v Žilinskom kraji môže byť ešte chladnejšie a miestami sa prepadnú až k -9 °C. V noci aj ráno treba počítať s hmlami a ojedinelým mrholením. Na viacerých miestach sa môže tvoriť aj poľadovica.
Cez deň zostane obloha oblačná až zamračená. Mnohé miesta budú opäť zápasiť s hmlou, ktorá sa môže udržať aj počas dňa. Zmenšená oblačnosť sa očakáva len ojedinele, najmä vo vyšších polohách. Slabé mrholenie sa môže objaviť počas dňa, úhrny však nepresiahnu približne 0,5 mm.
Denné teploty ostanú mierne, sever bude chladnejší
Najvyššie denné teploty sa zajtra vyšplhajú na +3 °C až +8 °C. Chladnejšie zostane opäť na severe a na Spiši, kde miestami namerajú -1 °C až +3 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo +2 °C. Vietor bude slabý alebo takmer žiadny, o niečo výraznejší len na juhozápade.
V Bratislave bude oblačno a približne +7 °C. Košice a Prešov čaká zamračená obloha okolo +6 °C. Nitra a Banská Bystrica môžu mať miestami pretrhnutú oblačnosť a približne +5 °C. Žilina zostane pri hmlistom počasí, s teplotou okolo +2 °C. Poprad a Trenčín budú mať okolo +4 °C, Martin okolo +3 °C a Trnava približne +6 °C.
Utorok pod vplyvom tlakovej výše a s mrznúcimi hmlami
Slovensko bude v utorok ovplyvňovať okraj tlakovej výše od východu. Očakáva sa oblačno až zamračené počasie, na horách a ojedinele aj v nižších polohách sa môže ukázať aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa vytvorí hmla, aj mrznúca. Slabé zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude -1 °C až -6 °C, na juhu a v oblasti Horného Zemplína +4 °C až -1 °C. Najvyššia denná teplota sa dostane na +2 °C až +7 °C, v niektorých údoliach aj okolo 0 °C s takmer úplným bezvetrím.
Streda zostane zamračená, slnko sa ukáže len zriedka
Do našej oblasti bude aj v stredu naďalej zasahovať okraj tlakovej výše od východu. Prevládať bude oblačno až zamračené počasie so zmenšenou oblačnosťou najmä na horách. Objaví sa hmla aj mrznúca a slabé zrážky len ojedinele. Nočné teploty budú +3 °C až -2 °C, v údoliach, najmä na severe, okolo -5 °C. Denné teploty sa vyšplhajú na +3 °C až +8 °C, v najchladnejších údoliach približne +1 °C.
Štvrtok s rovnakým scenárom a len so slabými zrážkami
Podobný charakter počasia bude pokračovať aj vo štvrtok. Oblačnosť zostane premenlivá, hmla sa objaví najmä v údoliach a môže byť aj mrznúca. Najnižšia nočná teplota bude +4 °C až -1 °C, v najchladnejších údoliach miestami -6 °C. Najvyššie denné teploty budú na úrovni +4 °C až +9 °C, lokálne okolo +2 °C.
Záver týždňa bude teplejší, no pretrvá hmla aj nízka oblačnosť
Od piatka do nedele bude obdobie ako celok teplotne nadnormálne. Prevládať má oblačnosť až zamračená obloha. Len ojedinele sa objaví zmenšená oblačnosť. Hmla sa môže tvoriť na viacerých miestach a slabé zrážky sa vyskytnú najmä v západnej polovici krajiny. Najnižšie nočné teploty budú +5 °C až 0 °C, v údoliach ojedinele približne -2 °C. Najvyššie denné teploty dosiahnu +4 °C až +10 °C, v najchladnejších údoliach okolo +2 °C.
