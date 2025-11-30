Počasie urobí otočku, takéto teploty sa na december vôbec nehodia. Kartami zamieša nebezpečný jav, na sneh zatiaľ zabudnite

Ilustračné foto: Pexels

Nina Malovcová
Počasie urobí otočku, no nie smerom k zime.

Slovensko sa zajtra zobudí nielen do prvého dňa nového týždňa a mesiaca, ale aj do začiatku meteorologickej zimy. Hoci to znie sľubne, zimnú idylu zatiaľ nečakajte. Skôr než bielu atmosféru prinesie pokojné, miestami nevýrazné a hmlisté počasie.

Ako uvádza portál iMeteo, meteorologická zima začína v pondelok 1. decembra bez výrazných zmien. Stabilné podmienky z víkendu tak plynulo prechádzajú aj do pondelka, ktorý bude pokračovať v oblačnom charaktere.

Meteorologická zima štartuje bez bieleho prekvapenia

Najbližší deň bude na väčšine Slovenska zamračený a hmlistý. Jasnejšie počasie sa objaví skôr na horách a ojedinele aj v niektorých nižších oblastiach, no vyhliadky na rozprávkový zimný scenár sú zatiaľ minimálne.

Najnižšie teploty počas noci poklesnú na +4 °C až -2 °C, pričom v Žilinskom kraji môže byť ešte chladnejšie a miestami sa prepadnú až k -9 °C. V noci aj ráno treba počítať s hmlami a ojedinelým mrholením. Na viacerých miestach sa môže tvoriť aj poľadovica.

Foto: TASR/Dano Veselský

Cez deň zostane obloha oblačná až zamračená. Mnohé miesta budú opäť zápasiť s hmlou, ktorá sa môže udržať aj počas dňa. Zmenšená oblačnosť sa očakáva len ojedinele, najmä vo vyšších polohách. Slabé mrholenie sa môže objaviť počas dňa, úhrny však nepresiahnu približne 0,5 mm.

Denné teploty ostanú mierne, sever bude chladnejší

Najvyššie denné teploty sa zajtra vyšplhajú na +3 °C až +8 °C. Chladnejšie zostane opäť na severe a na Spiši, kde miestami namerajú -1 °C až +3 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo +2 °C. Vietor bude slabý alebo takmer žiadny, o niečo výraznejší len na juhozápade.

V Bratislave bude oblačno a približne +7 °C. Košice a Prešov čaká zamračená obloha okolo +6 °C. Nitra a Banská Bystrica môžu mať miestami pretrhnutú oblačnosť a približne +5 °C. Žilina zostane pri hmlistom počasí, s teplotou okolo +2 °C. Poprad a Trenčín budú mať okolo +4 °C, Martin okolo +3 °C a Trnava približne +6 °C.

Utorok pod vplyvom tlakovej výše a s mrznúcimi hmlami

Slovensko bude v utorok ovplyvňovať okraj tlakovej výše od východu. Očakáva sa oblačno až zamračené počasie, na horách a ojedinele aj v nižších polohách sa môže ukázať aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa vytvorí hmla, aj mrznúca. Slabé zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Najnižšia nočná teplota bude -1 °C až -6 °C, na juhu a v oblasti Horného Zemplína +4 °C až -1 °C. Najvyššia denná teplota sa dostane na +2 °C až +7 °C, v niektorých údoliach aj okolo 0 °C s takmer úplným bezvetrím.

Streda zostane zamračená, slnko sa ukáže len zriedka

Do našej oblasti bude aj v stredu naďalej zasahovať okraj tlakovej výše od východu. Prevládať bude oblačno až zamračené počasie so zmenšenou oblačnosťou najmä na horách. Objaví sa hmla aj mrznúca a slabé zrážky len ojedinele. Nočné teploty budú +3 °C až -2 °C, v údoliach, najmä na severe, okolo -5 °C. Denné teploty sa vyšplhajú na +3 °C až +8 °C, v najchladnejších údoliach približne +1 °C.

Foto: interez

Štvrtok s rovnakým scenárom a len so slabými zrážkami

Podobný charakter počasia bude pokračovať aj vo štvrtok. Oblačnosť zostane premenlivá, hmla sa objaví najmä v údoliach a môže byť aj mrznúca. Najnižšia nočná teplota bude +4 °C až -1 °C, v najchladnejších údoliach miestami -6 °C. Najvyššie denné teploty budú na úrovni +4 °C až +9 °C, lokálne okolo +2 °C.

Záver týždňa bude teplejší, no pretrvá hmla aj nízka oblačnosť

Od piatka do nedele bude obdobie ako celok teplotne nadnormálne. Prevládať má oblačnosť až zamračená obloha. Len ojedinele sa objaví zmenšená oblačnosť. Hmla sa môže tvoriť na viacerých miestach a slabé zrážky sa vyskytnú najmä v západnej polovici krajiny. Najnižšie nočné teploty budú +5 °C až 0 °C, v údoliach ojedinele približne -2 °C. Najvyššie denné teploty dosiahnu +4 °C až +10 °C, v najchladnejších údoliach okolo +2 °C.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nezabudnite sa pozrieť do schránky: Už o pár dní vám môže prísť dôležitý doklad. Platiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac