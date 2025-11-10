Počasie si pre nás pripravilo telenovelu: Slovensko čaká hmlisté ráno, chlad a obloha bez farieb. Vieme, kedy sa to zlepší

Cez víkend sa Slovensko zahalilo do oblakov a hmiel. Teplé slnečné dni vystriedalo pochmúrne počasie, ktoré sa ešte niekoľko dní udrží. Napriek tomu meteorológovia očakávajú, že začiatok týždňa prinesie postupné upokojenie atmosféry aj mierne oteplenie.
Ako informuje portál iMeteo, nedeľa bola na väčšine územia zamračená a hmlistá, pričom nad strednou Európou sa udržiava nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Z Česka sa presúva stred výškovej tlakovej níže nad Poľsko, čo spôsobuje, že na našom území bude ešte prevládať oblačné až zamračené počasie.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) však už v priebehu týždňa začne počasie ovplyvňovať oblasť vyššieho tlaku vzduchu od juhozápadu.
Pondelok bude pokojný, ale chladný a miestami hmlistý
Meteorológovia predpovedajú na pondelok prevažne oblačný deň, na mnohých miestach aj hmlistý. Počas popoludnia sa miestami oblačnosť zmenší a slnko sa ukáže aspoň na krátke chvíle. Len ojedinele sa môže vyskytnúť slabé mrholenie alebo drobný dážď, vo vyšších horských oblastiach nad 1400 metrov aj sneženie.
Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +6 °C na severe do +11 °C vo vnútrozemí. Na juhu Slovenska, najmä v okolí Nitry či Trnavy, môže teplomer ukázať až +13 °C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 0 °C. Vietor zostane slabý, miestami bude úplné bezvetrie.
V niektorých okresoch Slovenska sa v pondelok ráno môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy sa týka okresov Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník. Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Predpoveď pre vybrané mestá
V Bratislave a Trnave bude polooblačno s teplotou okolo +11 °C, v Nitre a na juhu krajiny sa môže ortuť teplomera vyšplhať až na +13 °C. V Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline sa očakáva prevažne oblačný deň s maximami okolo +9 až +10 °C. Východ Slovenska bude chladnejší, v Košiciach a Prešove meteorológovia predpovedajú takmer jasnú oblohu a teploty do +9 °C. Na severe, v Martine a Poprade, bude oblačno až jasno s maximami okolo +8 °C.
Utorok prinesie mierne ochladenie a slabé zrážky
Podľa SHMÚ začne zajtra od juhozápadu do strednej Európy zasahovať oblasť vyššieho tlaku vzduchu, zatiaľ čo tlaková níž sa presunie z Poľska nad Bielorusko a Ukrajinu. Na Slovensku tak bude väčšinou oblačno až zamračené, miestami sa objaví hmla.
Ojedinele, najmä na severe, sa môžu vyskytnúť prehánky, mrholenie alebo slabý dážď, nad 1700 metrov zrážky prejdú do sneženia. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od +4 °C do -1 °C, v dolinách a kotlinách môže klesnúť až na -3 °C. Počas dňa sa ortuť teplomera vyšplhá na +5 až +10 °C, pri zmenšenej oblačnosti aj do +13 °C. Vietor bude len slabý alebo žiadny.
V druhej polovici týždňa sa môže vrátiť aj slnko
Počasie sa začiatkom týždňa stabilizuje a do stredy zostane chladnejšie. Od štvrtka by sa však nad Balkánom mala vytvoriť tlaková výš, ktorá prinesie suchší a teplejší vzduch. Ten by mal na Slovensko priniesť aj viac slnečných lúčov a postupné zvyšovanie teplôt. Podľa aktuálnych modelov by sa koncom týždňa teploty mohli znova priblížiť k +15 °C, čo znamená, že nás čaká návrat miernej a pokojnej jesene.
