Počasie sa zlomí zo dňa na deň: Na Slovensko dorazia počas noci búrky, okrem bleskov prinesú aj ochladenie

Ilustračné foto: Unsplash, TASR/AP

Nina Malovcová
Slovensko zasiahnu búrky a ochladenie.

Dnešok priniesol na viaceré miesta Slovenska nezvyčajne vysoké teploty. V Bratislave vystúpila ortuť teplomera až na 22 °C a počasie bolo pokojné, s minimálnou oblačnosťou a so slabým vetrom. Tento stabilný charakter sa však rýchlo skončí, keďže k nášmu územiu sa blíži výrazná zmena.

Ako informuje portál iMeteo, nad strednou Európou postupuje studený front, ktorý už ovplyvňuje počasie v okolitých krajinách. Na Slovensko dorazí v nočných hodinách a jeho vplyv sa naplno prejaví počas zajtrajšieho dňa.

Teplé prúdenie vystrieda chladnejší vzduch

Za studeným frontom sa od severozápadu nasúva chladnejší vzduch, ktorý ukončí dnešné nadpriemerne teplé počasie. Teploty klesnú približne o 6 až 8 °C, čo bude citeľná zmena najmä po dnešku. Kým dnes dominovalo teplé prúdenie, ktoré prinieslo pokojné podmienky, už v najbližších hodinách sa začne atmosféra meniť. Tento prechod býva typicky sprevádzaný nielen poklesom teploty, ale aj zmenou charakteru počasia.

S príchodom studeného frontu sa začne postupne zosilňovať vietor. Ten môže byť výraznejší najmä v ranných hodinách, keď front prejde naším územím. Okrem vetra treba počítať aj so zrážkami. Tie sa budú vyskytovať najmä v spojení s búrkami, ktoré sa začnú objavovať v oblasti strednej Európy a postupne sa presunú aj nad Slovensko.

Búrky vznikajú už teraz, smerujú aj k nám

Aktuálna situácia v atmosfére naznačuje, že podmienky na vznik búrok sú priaznivé. Stret teplého a studeného vzduchu vytvára nestabilitu, ktorá vedie k ich tvorbe. Radarové snímky už teraz ukazujú rozsiahlu zrážkovú a búrkovú činnosť nad Nemeckom, Rakúskom, Poľskom aj Českom. Tento systém sa postupne presúva smerom na východ a v priebehu noci môže zasiahnuť aj Slovensko.

Ilustračná foto: Pexels

Búrky sprevádza aj zvýšená elektrická aktivita. V strednej Európe už udreli tisícky bleskov a ich počet bude v najbližších hodinách pravdepodobne narastať. Aj na Slovensku sa tak môžu vyskytnúť búrky sprevádzané bleskami, najmä v nočných hodinách a počas zajtrajšieho dňa.

Ich presná intenzita bude závisieť od aktuálneho vývoja v atmosfére. Počasie sa bude meniť pomerne rýchlo, preto je vhodné sledovať aktuálne radarové snímky a vývoj situácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudské oko ho ešte nevidelo: Astronauti z Artemis 2 zachytili unikátny pohľad na Mesiac

Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
