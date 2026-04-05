Počasie sa zlomí zo dňa na deň: Na Slovensko dorazia počas noci búrky, okrem bleskov prinesú aj ochladenie

Dnešok priniesol na viaceré miesta Slovenska nezvyčajne vysoké teploty. V Bratislave vystúpila ortuť teplomera až na 22 °C a počasie bolo pokojné, s minimálnou oblačnosťou a so slabým vetrom. Tento stabilný charakter sa však rýchlo skončí, keďže k nášmu územiu sa blíži výrazná zmena.
Ako informuje portál iMeteo, nad strednou Európou postupuje studený front, ktorý už ovplyvňuje počasie v okolitých krajinách. Na Slovensko dorazí v nočných hodinách a jeho vplyv sa naplno prejaví počas zajtrajšieho dňa.
Teplé prúdenie vystrieda chladnejší vzduch
Za studeným frontom sa od severozápadu nasúva chladnejší vzduch, ktorý ukončí dnešné nadpriemerne teplé počasie. Teploty klesnú približne o 6 až 8 °C, čo bude citeľná zmena najmä po dnešku. Kým dnes dominovalo teplé prúdenie, ktoré prinieslo pokojné podmienky, už v najbližších hodinách sa začne atmosféra meniť. Tento prechod býva typicky sprevádzaný nielen poklesom teploty, ale aj zmenou charakteru počasia.
S príchodom studeného frontu sa začne postupne zosilňovať vietor. Ten môže byť výraznejší najmä v ranných hodinách, keď front prejde naším územím. Okrem vetra treba počítať aj so zrážkami. Tie sa budú vyskytovať najmä v spojení s búrkami, ktoré sa začnú objavovať v oblasti strednej Európy a postupne sa presunú aj nad Slovensko.
Búrky vznikajú už teraz, smerujú aj k nám
Aktuálna situácia v atmosfére naznačuje, že podmienky na vznik búrok sú priaznivé. Stret teplého a studeného vzduchu vytvára nestabilitu, ktorá vedie k ich tvorbe. Radarové snímky už teraz ukazujú rozsiahlu zrážkovú a búrkovú činnosť nad Nemeckom, Rakúskom, Poľskom aj Českom. Tento systém sa postupne presúva smerom na východ a v priebehu noci môže zasiahnuť aj Slovensko.
Búrky sprevádza aj zvýšená elektrická aktivita. V strednej Európe už udreli tisícky bleskov a ich počet bude v najbližších hodinách pravdepodobne narastať. Aj na Slovensku sa tak môžu vyskytnúť búrky sprevádzané bleskami, najmä v nočných hodinách a počas zajtrajšieho dňa.
Ich presná intenzita bude závisieť od aktuálneho vývoja v atmosfére. Počasie sa bude meniť pomerne rýchlo, preto je vhodné sledovať aktuálne radarové snímky a vývoj situácie.
