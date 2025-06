Pobaltské krajiny sa pripravujú na vojnu: Nemocnice presúvajú pod zem, záchranári začali so špeciálnym výcvikom

Krajiny, ktoré susedia s Ruskom a Bieloruskom, zintenzívňujú svoje prípravy na ozbrojený konflikt. V Litve, Lotyšsku, Estónsku a Poľsku už nejde len o preventívne cvičenia, ale o systematické budovanie odolnosti štátu voči vojnovému scenáru.

Podľa portálu Politico sa menia zdravotnícke protokoly, vznikajú nové plány evakuácie nemocníc a niektoré operačné sály sa presúvajú do podzemných priestorov. Pripravujú sa aj zložky záchranného systému, ktoré absolvujú špeciálne tréningy v simulovaných bojových podmienkach.

Prvé dni vojny na Ukrajine boli varovaním

Záchranárka Martyna Veronika Noreikaitėová z Litvy si dobre pamätá prvé chvíle ruskej invázie na Ukrajinu. Opisuje ich práve pre Politico ako chaotické a plné obáv. Vtedy nevedeli, čo sa bude diať a či budú schopní zvládnuť prípadný prenos vojny aj do ich regiónu.

Aj preto sa dnes v Litve organizujú vojenské cvičenia nielen pre vojakov, ale aj pre lekárov, zdravotné sestry, hasičov a záchranárov. Cieľom je vedieť okamžite reagovať v prípade bombardovania, výpadkov elektriny alebo obmedzeného prístupu k liekom a technike.

Nemocnice smerujú do podzemia, rastú aj výdavky na raketové systémy

Okrem výcvikov krajiny investujú aj do infraštruktúry. Časť nemocničných zariadení sa sťahuje do chránených priestorov, kde by mohli pokračovať v operáciách aj počas útokov. Súčasťou príprav je aj zvýšenie výdavkov na balistické strely, protivzdušnú obranu a prepojenie civilného a vojenského zdravotníckeho systému.

Ragnar Vaiknemets, vysoký predstaviteľ estónskeho zdravotníctva, upozorňuje, že otázka vojny už nie je hypotetická. Podľa jeho slov nejde o to, či Rusko zaútočí, ale o to, kedy sa tak stane. V regióne panuje odhodlanie nenechať sa zaskočiť tak, ako tomu bolo v prípade Kyjeva.

Suwalský koridor je slabé miesto

Osobitnú pozornosť venuje Litva Suwalskému koridoru, úzkemu pruhu územia, ktorý spája Poľsko a Litvu a zároveň oddeľuje Kaliningrad od Bieloruska. Tento priestor je považovaný za jeden z najzraniteľnejších bodov na mape NATO.

Daniel Naumovas, námestník litovského ministra zdravotníctva, varuje, že hrozba je veľmi reálna. Podľa jeho slov vojna už symbolicky klope na dvere. „Voda nám špliecha do tváre. Je to voda vojny,“ povedal počas prípravných cvičení.

Poľsko a Pobaltie nevylučujú ani nasadenie nášľapných mín

V marci oznámilo Poľsko spolu s Litvou, Lotyšskom a Estónskom posilnenie ochrany svojich východných hraníc. V rámci týchto opatrení padla zmienka aj o možnosti rozmiestnenia nášľapných mín. Tento krok má byť podľa nich jasným varovaním, že sú pripravené brániť svoje územie všetkými dostupnými prostriedkami. „Týmto rozhodnutím vysielame jednoznačný odkaz. Sme pripravení brániť slobodu aj za cenu nepopulárnych opatrení,“ uviedli ministri týchto krajín pre AP News.