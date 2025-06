Svet sleduje napätie medzi Iránom a Izraelom: Trump chce evakuáciu Teheránu, USA nasadzujú lietadlovú loď

Biely dom v noci na utorok uviedol, že americké sily na Blízkom východe zostávajú iba v obrannej pozícii napriek eskalácii konfliktu medzi Iránom a Izraelom a výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa na evakuáciu Teheránu. Tá vyvolala špekulácie o tom, že Spojené štáty sa chystajú pridať k izraelským útokom na Irán.

TASR o tom píše podľa agentúry AFP. Hovorca Bieleho domu Alex Pfeiffer na sociálnej sieti X odmietol tvrdenia, že USA útočia na Irán. „To nie je pravda. Americké sily zachovávajú svoje obranné postavenie a to sa nezmenilo,“ napísal. V podobnom duchu sa v televízii Fox News vyjadril aj minister obrany Pete Hegseth.

Posilnenie amerických vojenských kapacít v regióne

Šéf Pentagónu predtým potvrdil, že nariadil nasadiť dodatočné vojenské kapacity na Blízky východ. Do oblasti smeruje lietadlová loď USS Nimitz. Agentúra Reuters tiež informovala o pohybe amerických lietadiel určených na doplňovanie paliva vo vzduchu.

Pre napätie na Blízkom východe sa Trump predčasne vráti do Washingtonu zo summitu skupiny G7 v Kanande. Podľa denníka New York Times stojí pred voľbou, či priamo vstúpiť do konfliktu, alebo sa aj naďalej držať stranou. Noviny pripomínajú, že americké prostriedky sú potrebné na zničenie iránskeho podzemného opevneného zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordó.

Komplex dokážu zničiť iba špeciálne bomby vyvinuté na ničenie podzemných bunkrov, ktoré na miesto môžu dopraviť americké strategické bombardéry. Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth vyzval všetkých obyvateľov Teheránu na evakuáciu. Opätovne tiež deklaroval, že Irán nemôže získať jadrovú zbraň, informuje TASR.

„Irán mal podpísať dohodu, ktorú som im povedal, aby podpísali. Aká škoda a mrhanie ľudskými životmi. Jednoducho povedané, Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Hovoril som to stále dookola! Všetci by mali byť okamžite evakuovaní z Teheránu!“ napísal americký prezident.

Jadrová dohoda je podľa Trumpa stále možná

Trump v pondelok večer vyjadril presvedčenie, že Irán nakoniec podpíše jadrovú dohodu so Spojenými štátmi. Viac podrobností neuviedol, avšak podotkol, že po skončení summitu skupiny G7 v Kanade „USA niečo podniknú“. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová informovala, že Trump odíde zo summitu G7 o deň skôr ako plánoval, aby sa venoval situácii na Blízkom východe.

„Podarilo sa toho dosiahnuť veľa, ale pre dianie na Blízkom východe prezident Trump dnes večer po večeri s hlavami štátov odcestuje,“ ozrejmila Leavittová. Trump sa podľa agentúry Reuters nepodpíše ani pod návrh spoločného vyhlásenia lídrov G7 vyzývajúceho na deeskaláciu iránsko-izraelského konfliktu.

Pentagón potvrdzuje nové vojenské presuny

V iránskej metropole podľa odhadov žije takmer 10 miliónov ľudí a v jeho metropolitnej oblasti ďalších šesť miliónov osôb. Na viacerých cestách v meste sa v pondelok tvorili kolóny áut s obyvateľmi opúšťajúcimi Teherán v reakcii na pokračujúce izraelské útoky.

Trump opakuje svoju víziu dohody s Iránom

„Ako som už povedal, myslím si, že dohoda bude podpísaná, alebo sa niečo stane, ale dohoda bude podpísaná a myslím si, že Irán by bol hlúpy, keby ju nepodpíše,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom počas bilaterálneho stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom popri summite G7.

Americký prezident v piatok po izraelských nočných útokoch vyzval Irán, aby uzavrel jadrovú dohodu so Spojenými štátmi „skôr, než z neho nič nezostane“. Na nedeľu bolo v Ománe naplánované šieste kolo americko-iránskych jadrových rozhovorov. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí, ktorého krajina je sprostredkovateľom týchto rokovaní, v sobotu oznámil, že rozhovory boli zrušené.

USA predložili Iránu a Izraelu ponuku na prímerie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na zasadnutí lídrov skupiny G7 v Kanade v noci na utorok informoval, že Spojené štáty predložili ponuku na prímerie medzi Iránom a Izraelom. Varoval tiež pred vynútením zmeny režimu v Teheráne silou. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

„Ponuka na stretnutie a komunikáciu skutočne existuje. Ponuka bola predložená najmä s cieľom dosiahnuť prímerie a potom začať širšie diskusie,“ povedal Macron vo vyhlásení pre médiá. „Teraz musíme zistiť, či sa ňou strany budú riadiť. Ak by sa Spojeným štátom podarilo dosiahnuť prímerie, bola by to veľmi dobrá vec,“ uviedol francúzsky prezident.

Macron tiež vyzval Izrael aj Irán, aby ukončili údery proti civilistom a varoval, že snaha zvrhnúť teheránsky teokratický režim by bola strategickou chybou. „Všetci, ktorí si mysleli, že bombardovaním zvonku možno zachrániť krajinu, sa vždy mýlili,“ vysvetlil.