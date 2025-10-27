Po Versačem mieri do Bez servítky Romana Tabaková. Reakcie divákov hovoria za všetko, nebude však jedinou známou tvárou

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Sociálnu sieť zaplavila spŕška kritiky.

„Bude to zaujímavé od začiatku do konca.“ Tak znelo avízo kuchárskej relácie na Facebooku, ktoré má pripraviť dopredu svojich divákov na to, že sa rozhodne majú na čo tešiť. Politička a bývalý účastník reality šou Mojsejovci, ktorí sú súčasťou novej pätice súťažiacich, hovoria za všetko.  

Zdá sa, že tvorcovia relácie siahajú po zaujímavých osobnostiach, ktoré zakaždým prilákajú televíznych divákov. Zatiaľ čo minulý týždeň ukázali profesionáli, ako má vyzerať tradičná kuchyňa v modernom šate, tentokrát sa relácia vrátila k tomu, čo bolo predtým. A tak tento týždeň uvidíme za kuchynským sporákom kontroverzné postavičky.

Diváci neskrývajú šok

Kulinárske umenie predvedie kamarát Versačeho a účastník Mojsejovcov známy pod prezývkou Guru, ktorý mnohých prekvapí svojím vzhľadom. Málokto ho spozná. Zatiaľ čo v čase vysielanie reality šou mal dlhšie vlasy, dnes ich má krátke a jeho tvár zdobí brada. Pozornosť upúta aj politička Romana Tabaková.

Keď diváci zbadali ukážky z relácie na Facebooku, nestačili sa čudovať.Toto je časť blbý a blbší. Jojka už fakt klesla, ale Tabaková má konečne okolo seba ľudí na svojej mentálnej úrovni,“ nedával si servítku pred ústa jeden divák.

Niektorí porovnávali minulý týždeň s týmto a zhodli sa na jednom. „Po výbornom týždni opäť dno,“ znel jeden komentár.Bože môj, raz hore a potom dole,“ dodala jedna žena. „Presne som vravela, že po kuchároch vždy musí prísť dáky exot, ale že sa tam vopchá hentá, to je hrot,“ uviedla diváčka, ktorá narážala na političku a bývalú tenistku Romanu Tabakovú.

Práve tá upriamila na seba pozornosť a stala sa predmetom diskusií na sociálnej sieti a to sa pritom ešte neodvysielala ani jedna časť. „To už ste tam nemali koho dať, tak ste tam dali tú …?“ nechápal jeden muž. „Je to hanba, že tam súťaží, v úvodzovkách, pani Tabaková. Je to fakt o šou, aby bola sledovanosť. Nemám slov,“ poznamenala iná žena.

„Veď pani poslankyňa tvrdí, že nemá kuchynský stôl, tak som zvedavá,“ napísala uštipačnú poznámku na političkinu adresu. „No to zas bude, aspoň viem, že nebudem pozerať, keď tam vidím tú poslankyňu, paničku, je mi zle,“ priznala úprimne iná diváčka. „Tabaková, tá je brzda, ale poriadna,“ poznamenala iná žena.

Niektorí sa tešia

