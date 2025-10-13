Po nehode hlásia 91 ranených: Na mieste je vyšetrovací tým, škody sú veľké. Premávka bude prerušená dlhší čas

Po pondelkovej zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste objavili všetky záchranné zložky, polícia aj predstavitelia štátu. Minister zdravotníctva sa počas tlačového brífingu poďakoval zasahujúcim tímom, spolu s ním sa k situácii vyjadrili aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister dopravy Jozef Ráž.
Ako pripomenuli, nehoda sa stala pred jedným z tunelov v úseku medzi obcami Jablonov nad Turňou. V rýchliku smerujúcom do Košíc cestovalo približne sto ľudí. Na mieste zasahovali desiatky zdravotníkov, hasičov, policajtov aj dobrovoľníkov.
Poďakoval sa „záhradným zložkám“
Minister zdravotníctva pred kamerami ocenil prácu záchranných zložiek, „Na úvod by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým záchranným zložkám – záchranárom, lekárom, hasičom, dobrovoľným hasičom, policajtom, intervenčným tímom – celému tímu, ktorý okamžite a veľmi promptne poskytol špičkovú, kvalitnú, zdravotnú aj inú pomoc,“ povedal.
Ako dodal, triážou prešlo 91 osôb. Z toho 7 je v kritickom stave, 14 utrpelo stredne ťažké zranenia a 70 ľudí vyviazlo s ľahšími poraneniami. V mieste nešťastia zasahovali aj vrtuľníky leteckej záchrannej služby. Niekoľko zranených bolo prevezených do Univerzitnej nemocnice v Košiciach, kde sa momentálne nachádzajú v starostlivosti lekárov. V nemocnici bol pripravený aj evakuačný autobus pre osoby so stredne ťažkými zraneniami.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia spolu s odborníkmi na železničnú dopravu zisťuje presné okolnosti zrážky. Podľa doterajších informácií sa nehoda stala pred tunelom pri Jablonove nad Turňou, pričom jeden z vlakov smeroval do Košíc. Minister vnútra vyhlásil, že „nechce byť ten, ktorý vyšetrovanie marí“ a vyzval, aby sa počkalo na oficiálne závery. Nehoda si podľa doterajších údajov nevyžiadala obete, no ide o jednu z najvážnejších železničných udalostí za posledné roky.
Zábery z miesta nehody pôsobia desivo
Podľa záberov, ktoré zverejnila Polícia SR, jeden z rušňov leží pod železničným násypom a vozeň za ním zostal skrížený, pričom časť vagóna visela vo vzduchu. Hasiči a záchranári museli cestujúcich vyťahovať cez dvere nakloneného vozňa. Na mieste zasahovali desiatky záchranárov, sanitiek aj vrtuľník. Obaja rušňovodiči mali podľa dostupných informácií pred zrážkou z vlakov vyskočiť.
