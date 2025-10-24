Obľúbená televízia zaplatila rekordnú sumu, aby na Vianoce odvysielala milovanú Perinbabu. Konkurencia získala Popolušku

Bez obľúbených filmov si Vianoce hádam ani len nevieme predstaviť a aj keď sme ich videli už miliónkrát, pozrieme si ich opäť. Televízie sa snažia bojovať o divákov aj v tomto období, preto o licenciu na ich odvysielanie bojujú rôznymi spôsobmi.
O české vianočné klasiky z Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie sa losuje. Najväčším tromfom, aký si môžu televízie uchmatnúť, je naša milovaná Popoluška. Súperia o ňu tri najväčšie a ktorá z nich si vyžrebuje číslo jedna, tak ju aj dostane, vysvetľuje portál Mediaboom, ktorý odhalil program na tento aj budúci rok, keďže losovanie prebieha v predstihu.
Tri oriešky pre Popolušku si tieto Vianoce naladíme na televízii JOJ a podľa dostupných informácií v roku 2026 sa presunú na obrazovky STVR.
Zaplatila viac a dostala ju
Najväčší klenot, ktorý má vo svojej ponuke Slovenský filmový ústav (SFÚ), je Perinbaba. Ten namiesto losovania zvolil inú metódu – získa ju televízia, ktorá príde s najzaujímavejšou finančnou ponukou.
Tento rok odvysiela Perinbabu televízia JOJ, no udržať sa jej ju nepodarilo a nasledujúce Vianoce sa má vrátiť na Markízu a rovnako aj v roku 2027. Televízia ju získala späť vďaka mimoriadne štedrej sume. Podľa informácií Mediaboomu za licenciu na dva roky ponúkla rekordných 207-tisíc eur.
Z archívu Českej televízie je najväčší boj o Pelíšky. A vyzerá to tak, že pre tieto a aj ďalšie Vianoce sa usídlili na JOJ-ke. Podarilo sa jej to na základe rovnakého systému, aký má zavedený SFÚ.
