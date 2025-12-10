Po dlhých 300 rokoch vylovili z vraku potopenej lode zlaté mince. Ukrýva miliardový poklad a nevieme, kde

V Karibskom mori, v hĺbke asi 600 metrov, sa vo vraku potopenej lode San José ukrýva poklad veľkých rozmerov. Loď slúžila na vojenské účely, klesla na dno v roku 1708 a mala byť naložená zlatom, striebrom a ďalšími vzácnymi pokladmi.
Ako približuje portál IFL Science, traduje sa, že medzi jej ruinami sa má nachádzať poklad v hodnote 17 miliárd dolárov (necelých 15 miliárd eur). Aj keď je podľa niektorých toto číslo prehnané, loď po objavení v roku 2015 Kolumbiou vzbudila patričný záujem.
Podľa CNN však americká Sea Search Armada tvrdí, že plavidlo objavila pod hladinou už začiatkom 80. rokov, a preto si nárokuje približne polovicu z odhadovanej hodnoty pokladu. Svoj podiel medzi ním však vidí aj Španielsko.
Konečne sa dostali k pokladu
Ešte minulý rok sa tím odborníkov vydal k vraku lode prezývanej „svätý grál vrakov“ a podarilo sa im zistiť, že sa v ňom nachádzajú okrem iného aj zlaté mince. Teraz sa uskutočnila druhá fáza projektu, ktorá bola úspešná a vylovili z neho aspoň päť predmetov, vrátane troch zlatých mincí, ozdobeného porcelánového pohára a dela.
Tieto predmety čaká zdĺhavý proces konzervácie a archeologický výskum, ktorý môže odhaliť množstvo zabudnutých detailov z histórie. Napríklad priblížiť aj to, ako sa loď vlastne po bitke s britkými silami potopila.
