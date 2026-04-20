Staviť si môžete aj na návrat Ježiša či vojnu. Ľudia na kontroverznej stránke zarábajú tisíce

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti v technologickom a vo finančnom svete sústreďuje na takzvané predikčné trhy. Fungujú ako športové stávkovanie, možnosti na čo staviť sú však v podstate neobmedzené. Najväčším hráčom v tomto segmente je platforma Polymarket, kde sa ročne stavia miliardy eur.
Polymarket je decentralizovaná predikčná platforma, kde používatelia nakupujú a predávajú „akcie“ na výsledky konkrétnych otázok. Otázkam sa medze nekladú. Môže ísť o športový výsledok, vojenskú operáciu či návrat Ježiša Krista. Používatelia majú jednoduché možnosti, teda „Áno“ alebo „Nie“.
Kurz stávky určuje samotný trh podľa toho, aký objem je stavený na možnosti. Na otázku o návrate Ježiša Krista sa pritom stavilo neuveriteľných 58 miliónov dolárov (približne 49 miliónov eur).
Na rovnako bizarnú otázku, či „USA potvrdia v roku 2024, že existujú mimozemšťania“, v roku 2024 ľudia stavili celkovo viac ako 3,5 milióna dolárov (približne 2,98 milióna eur). Celkový objem stávok na platforme sa pritom neustále zvyšuje. Za február 2026 presiahol 7 miliárd dolárov (približne 5,95 miliardy eur).
Risk financií ako trhová „istota“
Zástancovia Polymarketu tvrdia, že predikčné trhy často dokážu presnejšie odhadnúť budúce udalosti než tradičné prieskumy verejnej mienky. Dôvodom je, že účastníci riskujú vlastné peniaze, a preto majú motiváciu analyzovať informácie dôslednejšie.
Platforma sa tak stala populárnym nástrojom najmä počas politických udalostí, ako sú voľby v USA či rozhodnutia centrálnych bánk. Okrem politiky sa Polymarket využíva aj na sledovanie trendov v kryptomenách, inflácii, technologických produktoch či populárnej kultúre. A v poslednej dobe sa vynára čoraz viac stávok na vojnové udalosti.
Miliardy podané podozrivo presne
Podľa portálu The Guardian sa na Polymarkete objavilo krátko pred americkými údermi na Irán 27. februára približne 150 nových účtov, pričom spolu stavili asi 855 000 dolárov na presný scenár útoku. Až 16 účtov zarobilo viac ako 100 000 dolárov. V inom prípade anonymný používateľ údajne zarobil vyše 550 000 dolárov po stávke na pád iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího len krátko pred jeho zabitím pri izraelskom útoku.
Portál zároveň upozorňuje aj na paralelné pohyby na komoditných trhoch. Deň pred oznámením dočasného prímeria medzi USA a Iránom sa objavili stávky v hodnote približne 950 miliónov dolárov na pokles ceny ropy, ktorá sa následne skutočne prepadla. Podobná situácia nastala aj 23. marca, keď sa podľa Financial Times objavilo približne 580 miliónov dolárov v obchodoch s ropnými akciami tesne pred oznámeniami Donalda Trumpa o rokovaniach s Iránom.
Podozrenia a slabá legislatíva
V kontexte podozrivých aktivít sa javí zvláštne aj pôsobenie syna amerického prezidenta. Donald Trump mladší sa totiž stal súčasťou sveta predikčných trhov po tom, čo jeho kapitálová firma 1789 Capital investovala do platformy Polymarket a zároveň sa pripojil ako poradca projektu. Podľa agentúry Reuters ide o investíciu v hodnote desiatok miliónov dolárov a súčasť širšej expanzie platformy pred vstupom na americký trh.
Podľa analýzy Axios a Reuters jeho fond investoval do Polymarketu v čase, keď platforma rýchlo rástla a bola ocenená na viac ako 1 miliardu dolárov, pričom samotný Trump mladší sa stal aj strategickým poradcom konkurenta, spoločnosti Kalshi.
Potraviny zadarmo
Spoločnosť zaujala aj svojím marketingom. Polymarket spustil v New Yorku dočasnú predajňu ako marketingov projekt, kde ľudia mohli dostať potraviny úplne zadarmo. Podľa Fox Business išlo o krátkodobú akciu, ktorá mala trvať niekoľko dní a bola spojená aj s darovaním 1 milióna dolárov potravinovej banke Food Bank For New York City.
Projekt bol prezentovaný ako „prvý bezplatný supermarket v New Yorku“, no v skutočnosti išlo o limitovanú akciu s jasným PR a marketingovým cieľom, ktorý mal zvýšiť povedomie o platforme. Praktiky spoločnosti sú teda prinajmenšom diskutabilné a vyvolávajú etické a legislatívne otázky.
Americká Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) už podľa dostupných informácií agentúry Reuters skúma niektoré obchodné aktivity na ropnom trhu, hoci oficiálne vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdila. Zároveň rastie tlak politikov na sprísnenie pravidiel pre predikčné trhy. Viacerí zákonodarcovia v USA už navrhli obmedzenia pre politické a vojnové stávky pre verejných činiteľov.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku