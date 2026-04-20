Fico sa sťažuje na Pobaltie, to o ničom nevie: Litva tvrdí, že žiadosť o prelet počas jeho cesty do Moskvy nedostala

Nina Malovcová
TASR
Litva popiera odmietnutie žiadosti o prelet.

Litva nedostala od Slovenska žiadosť o využitie svojho vzdušného priestoru na prelet premiéra SR Roberta Fica počas jeho cesty do Moskvy. Oznámilo to v pondelok tamojšie ministerstvo zahraničia v reakcii na Ficove slová, že mu Litva odmietla povolenie udeliť.

TASR o tom informuje podľa správy verejnoprávnej televízie LRT. „Litva nedostala žiadosť od Slovenska ani od žiadnej inej krajiny ohľadom využitia nášho vzdušného priestoru pre let na prehliadku 9. mája v Moskve,“ uviedla hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova. Účasť zahraničných lídrov na podujatí v Moskve by však podľa jej slov nebola vhodná.

Ficove tvrdenia o zákaze preletu

Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája nedostane od Litvy a Lotyšska. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. No čo už, členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu EÚ letieť nad ich územím. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpédovalo Estónsko,“ vyhlásil.

Fico pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

