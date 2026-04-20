Návrat, ktorý potešil fanúšikov: Petra Vajdová opäť prepožičala hlas Andy a už teraz žne ovácie

Pokračovanie ikonického filmu Diabol nosí Pradu prichádza do kín a spolu s ním aj návrat hlasu, ktorý si diváci neodmysliteľne spájajú s hlavnou hrdinkou.
Herečka a dabérka Petra Vajdová opäť prepožičala svoj hlas Anne Hathaway v očakávanom pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu 2. Po náročnejšom životnom období sa tak vracia k jednej zo svojich ikonických postáv, čím potešila fanúšikov ešte pred samotnou premiérou.
Ukážku z jej výkonu zverejnili na Instagrame filmová distribučná spoločnosť CinemArt SK a dabingové štúdio DAB-DANIELA a okamžite si vyslúžila vlnu úspechu. Okrem dabingu herečka poodhalila aj svoj osobný postoj k móde, ktorá je s týmto filmom neodmysliteľne spätá.
Návrat, ktorý fanúšikov potešil
Krátka ukážka z dabingu okamžite rozprúdila množstvo pozitívnych reakcií. Diváci si rýchlo všimli, že sa k postave Andy vracia hlas, na ktorý boli zvyknutí už v prvom filme, a práve to ocenili najviac. Nadšenie bolo cítiť takmer v každom komentári, pričom jedna z fanúšičiek to vystihla jednoducho: „Geniálne dabuje, som rada, že je späť.“
Postupne sa pridávali aj ďalší. Viacerí vyzdvihovali nielen jej hlas, ale aj celkový prejav a označili ju za skvelú herečku. Objavili sa aj názory, že ide o jeden z najlepších dabingových hlasov u nás, čo len potvrdzuje, akú silnú pozíciu si u divákov vybudovala.
Fanúšikovia sa taktiež už nevedia dočkať tohto filmu. „Už sa tešíme do kina na tento super film,“ písali fanúšikovia, zatiaľ čo iní to zhrnuli stručne – podľa nich ide jednoducho o „geniálny dabing“. Mnohí sa zároveň zhodli, že jej hlas patrí medzi ich najobľúbenejšie. Pod videom sa tak opakovane objavovali komentáre ako „najlepší hlas, proste“ alebo krátke, ale úprimné uznania, že výsledný dabing pôsobí veľmi dobre a presvedčivo.
