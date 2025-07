Po 17 rokoch spoločného života sa museli rozlúčiť. Jan Bendig prežíva smútok, vernému priateľovi venoval posledné slová

Smútok, ktorý dôverne poznajú všetci milovníci zvierat. Spevák Jan Bendig a jeho partner Lukáš Rejmon prežívajú bolestivú stratu po odchode svojho milovaného psíka Justina, ktorý ich sprevádzal sedemnásť rokov.

Ako uviedol magazín extra.cz, Justin zomrel vo veku úctyhodných sedemnásť rokov. Smutnú správu oznámili partneri prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa s ním dojímavo rozlúčili. Príspevky si okamžite získali veľkú pozornosť fanúšikov aj známych, ktorí im vyjadrili úprimnú sústrasť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lukas Rejmon (@lukasrejmon)

Posledná spoločná chvíľa

Rejmon v dojímavom príspevku opísal posledné chvíle so svojím miláčikom. Bol to ťažký moment, keď Justin trpel a bolo jasné, že sa blíži koniec. Spomína, ako ho spolu s Honzom niesli k veterinárovi, pričom psík plakal od bolesti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lukas Rejmon (@lukasrejmon)



„Nie sú to ani dve hodiny, odkedy som ťa niesol v náručí spolu s Honzom na „veterinu“ a plakal si od bolesti. Verím, že si vnímal, že sme boli spolu a že som tu pre teba, v dobrom aj v zlom. Tak ako si tu pre mňa bol vždy aj ty so svojou pozitívnou energiou a láskou.“ Po návrate z veterinárnej kliniky mu s ťažkým srdcom vykopal hrobček a rozlúčil sa s ním tromi bozkami: „Nie je to ani desať minút, čo som ti dal tri bozky na rozlúčku a pochoval ťa v hrobe, ktorý som ti sám vykopal.“

Sedemnásť rokov lásky a priateľstva