Svet sa nevie dohodnúť na mene najlepšieho herca 70. rokov. Ktorý z nich si zaslúži trón podľa vás?

Sedemdesiate roky patria vo filmovej histórii medzi najikonickejšie obdobia vôbec – ide o éru, keď sa z kina nestal len priestor na oddych, ale skutočné umelecké javisko, kde vznikali legendy. Hollywood sa v tom čase menil pred očami divákov a na plátna prichádzala nová generácia hercov, ktorí už nehrali len postavy, ale doslova ich žili.
Bolo to desaťročie, v ktorom sa herectvo posunulo do oveľa civilnejšej, realistickejšej a psychologicky hlbšej roviny, než akú poznali predchádzajúce generácie. Práve v tomto období sa zrodili mená, ktoré dnes považujeme za absolútne piliere kinematografie. Kto z hereckých hviezd zo 70. rokov bol však ten najlepší? V komentároch na Reddite sa začali objavovať mená, ktoré definovali celú dekádu.
Na spomínanej sociálnej platforme sa opäť rozprúdila vášnivá filmová debata, ktorá ukazuje, že niektoré otázky nemajú jednoznačnú odpoveď – a práve preto dokážu rozdeliť fanúšikov aj filmových znalcov po celom svete. A hoci mnohí používatelia sa zhodli na tom, že vybrať jediného “víťaza” je takmer nemožné, keďže 70. roky boli mimoriadne bohaté na herecké talenty, predsa len zazneli mená, ktoré sa často opakovali.
Robert De Niro
Robert De Niro sa v 70. rokoch presadil najmä vďaka spolupráci s režisérom Martinom Scorsesem, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších v dejinách filmu, ako uvádza Britannica. Jeho prelom prišiel filmom Mean Streets (1973), kde si získal pozornosť kritikov realistickým a surovým herectvom.
Skutočný zlom však nastal v roku 1974, keď stvárnil mladého Vita Corleoneho vo filme The Godfather Part II a získal Oscara, ako je uvedené na stránke Oscars.org. Celosvetovú slávu mu následne priniesol film Taxi Driver (1976), ktorý sa stal kultovým a jeho postava Travisa Bickla sa dodnes považuje za ikonickú.
Nahlásiť chybu v článku