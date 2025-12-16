Po 15 rokoch prišlo posledné zbohom. Martin Pyco Rausch zverejnil dojemný odkaz

Foto: Instagram (mrpyco)

Frederika Lyžičiar
Navždy ho opustila.

Martin prežíva jedno z najťažších období. Po viac než pätnástich rokoch sa musel rozlúčiť so svojou milovanou mačičkou, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou jeho života.

Moderátor Martin Pyco Rausch zverejnil na Instagrame sériu fotografií svojej mačičky Titti, ktorými sa so sledovateľmi podelil o osobnú spomienku. Príspevok pripomína roky spoločného života a vzťah, ktorý medzi nimi vznikol.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PYCO [ Martin PYCO Rausch ] (@mrpyco)

Príbeh, ktorý sa neskončil dočasnou starostlivosťou

„Titti, odpočívaj v pokoji, ďakujem za 15,5 roka spoločného existovania, ktoré od základov zmenili môj život,“ napísal Pyco v úvode spomienky. Mačička sa do jeho života dostala v čase, keď sa aktívne venoval dočasnej starostlivosti o opustené a choré mačky. „Keď som v roku 2010 aktívne „depozitoval“ opustené alebo choré mačky, dostal som na starosť malé čierne klbko, ktoré sa prvé tri mesiace skrývalo pod gaučom a vyliezalo len tajne v noci za jedlom a na toaletu,“ opísal jej úplné začiatky.

Pôvodne mala byť len ďalšou mačkou v dočasnom opatrovaní, no veľmi rýchlo bolo jasné, že tento príbeh sa skončí inak. „Mala byť mojou deviatou mačkou v dočasnom opatrovníctve. Bolo tým najplachejším a najinteligentnejším mačiatkom, aké som kedy videl. A prvou mačkou, ktorú som adoptoval,“ priznal moderátor.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PYCO [ Martin PYCO Rausch ] (@mrpyco)


Z tichej a nenápadnej mačky sa časom stala výrazná osobnosť domácnosti. „Vyrástol z nej presný opak. Z bojazlivej mačky bola nakoniec tá, ktorá skenovala ľudí vo dverách a údržbárom liezla do brašny,“ spomínal Pyco. Postupne sa stala prirodzenou súčasťou jeho života aj pri starostlivosti o ďalšie zvieratá.

„Pomohla mi opatrovať ďalších troch pacientov a potom aj Yoda, bieleho kocúra, ktorého sme tiež adoptovali,“ doplnil. Spoločné roky však poznačila bolestná strata. „Kusturicova čiernobiela idylka skončila takto pred Vianocami. Yodo nás veľmi náhle a nečakane opustil minulý rok. A odvtedy išlo toho veľa dole kopcom…“ napísal úprimne.

Bola pri všetkom podstatnom

