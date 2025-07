Plynové komory v koncentračných táboroch označil za fake: Europoslanec má teraz vážny problém

Poľská prokuratúra začala preverovať vyjadrenia poľského europoslanca Grzegorza Brauna, ktorý počas štvrtkového rozhovoru pre rádio Wnet spochybnil zločiny nacistov v koncentračnom tábore Auschwitz. Je podozrivý z porušenia článku 55 zákona o Inštitúte pamäti národa, ktorý zakazuje verejné popieranie nacistických zločinov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Europoslanec a predseda krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej v rozhlasovej diskusii označil existenciu plynových komôr v Auschwitzi za „fake“ a kritizoval múzeum v bývalom vyhladzovacom tábore za šírenie údajne nevedeckého výkladu dejín. Nejde pritom o prvý nevhodný akt tohto europoslanca, iba minulý mesiac sme napríklad písali o tom, že poškodil výstavu venovanú LGBT tematike.

Okamžite na to reagoval moderátor relácie, poukázal na hranice politického cynizmu a rozhovor ukončil. Vyjadrenia europoslanca odsúdili viacerí predstavitelia poľského verejného života vrátane premiéra Donalda Tuska. Braunove slová označil za hanbu a apeloval na obranu medzinárodnej reputácie Poľska.

Minister spravodlivosti Adam Bodnar uviedol, že o prípade rokoval so zástupcom generálneho prokurátora Andrzejom Pozorským, ktorý potvrdil, že orgány prípad analyzujú a pripravujú procesné rozhodnutia. Poslankyňa Ľavice Anna Maria Žukowska už podala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu popierania nacistických zločinov, za čo v Poľsku hrozí trojročné väzenie.

Predseda výboru Konferencie biskupov Poľska pre dialóg s judaizmom kardinál Grzegorz Ryš vo vyhlásení v piatok ostro odsúdil akékoľvek prejavy antisemitizmu a popierania holokaustu. Pripomenul, že „antisemitizmus v každej podobe je podľa učenia Cirkvi hriechom a morálnym zlom“ a dodal, že „popieranie vyhladzovania je klamstvo, ktoré stavia človeka na stranu páchateľov“.

