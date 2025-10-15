Plat v čistom takmer 1 700 eur a jedlo v reštaurácii od 5 eur: Baľte kufre, v tejto európskej krajine môžete žiť aj lacno

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Tiež snívate o živote na mieste, kde vám po zaplatení všetkého potrebného neostane na konci mesiaca len pár drobných?

Nejedna slovenská rodina žije z mesiaca na mesiac a dúfa, že sa nevyskytnú žiadne nečakané výdavky. Na svete ale existujú miesta, kde nečakaný účet neznamená hrôzu. Patria medzi ne napríklad niektoré oblasti Španielska, kde nájdete aj mimoriadne lacné miesta na život.

Už máte zbalené?

Ako informuje Mail Online, ak túžite po slnku, pláži a po príjemnej atmosfére, Španielsko je pre vás ako stvorené. Navyše, bolo vyhlásené za ideálnu destináciu pre prisťahovalcov. Nájdete tu totiž mnoho miest, kde nemusíte siahať príliš hlboko do peňaženky, aby ste žili pohodlne. Priemerné mesačné výdavky sú tu v nejednej lokalite výrazne nižšie v porovnaní s inými krajinami. Pochopiteľne, vo veľkých mestách je to finančne náročné aj tu, no menšie mestá a ostrovy lákajú čoraz viac ľudí.

Foto: Pexels

Podľa Euro Weekly News sa miesta ako Jaén, Cádiz, Castille-La Mancha, Galicia a Extremadura teraz radia medzi najlacnejšie miesta v krajine pre zahraničných rezidentov. V týchto oblastiach je nájomné výrazne nižšie ako v turisticky atraktívnych lokalitách, ako sú Madrid, Barcelona a Alicante. Niektoré núkajú bývanie za cenu od 4 do 6 eur za meter štvorcový.

Ľuďom tu stačí 1 200 eur na mesiac

Byt s rozlohou 70 metrov štvorcových v mnohých vnútrozemských mestách môže stáť v priemere od 300 do 400 eur mesačne, čo je menej ako polovica ceny podobnej nehnuteľnosti v drahých pobrežných alebo metropolitných oblastiach Španielska. Navyše, ide o tiché, no dobre vybavené miesta, kde si na svoje príde každý. Najmä milovníci celoročne príjemného počasia a stredomorského životného štýlu.

Foto: Pexels

Lacnejšie je tu v zmieňovaných lokalitách nielen bývanie, nižšie sú aj iné bežné životné náklady. Ľuďom tu na bývanie, stravu, transport a nevyhnutnosti stačí v priemere 1 200 eur na mesiac. Napríklad, v Cádize sa podľa webu Numbeo v reštaurácii najete už od 5 eur. Pol litra piva stojí 3 eurá. Priemerný plat v čistom siaha takmer k 1 700 eurám.

