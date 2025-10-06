Plat 1 500 v čistom a pivo za 2 eurá: Žena sa presťahovala do slnečnej krajiny, neoľutovala ani na sekundu

Nejeden Slovák uvažuje nad tým, či existuje na svete miesto, kde by sa momentálne žilo ľahšie, krajšie a lacnejšie. Kým niektorí na to nemajú možnosť či odvahu, iní sa rozhodnú zariskovať a skúsiť šťastie inde. Táto žena sa rozhodla okúsiť život v Španielsku a ani najmenej to neľutuje.
Najlepšie rozhodnutie, aké mohla urobiť
Ako informuje Mail Online, 25-ročná Jade sa do Španielska zamilovala, keď tam prvýkrát šla so svojím manželom Edom na 4-mesačnú dovolenku. Dvojica si rýchlo uvedomila, že život v slnečnej krajine jej vyhovuje omnoho viac ako v Británii a presťahovala sa do pobrežného mesta Murcia.
Jade priznáva, že hoc sa v Británii narodila, vždy hľadala spôsob, ako sa odtiaľ dostať. Presťahovať sa do Španielska bolo vraj to najlepšie rozhodnutie, aké mohla urobiť. Všetko, vrátane jedla, je v jej novom domove podľa jej slov omnoho lacnejšie. Vyhovuje jej aj menej unáhlené tempo života. Nehovoriac o tom, o koľko lepšie je tu počasie ako vo večne upršanej Británii.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mladá žena vysvetľuje, že neprestajne zlé počasie ju ubíjalo a vždy sa preto bála obdobia od augusta do marca. V Murcii však slnko svieti 320 dní v roku. Dodáva, že v Británii mnoho mladých ľudí žije tak, že od pondelka do piatka sa len tešia na víkend, cez víkend sa opíjajú alebo idú na predraženú večeru s priateľmi a potom zase príde deprimujúci pondelok. Jade ale chcela od života viac.
Vyššie platy, no všetko lacnejšie
Slnečné Španielsko jej vraj umožňuje venovať sa oveľa viac rôznym aktivitám vonku. Obed s priateľmi vás v Murcii podľa webu Numbeo vyjde v priemere na 14 eur. V Londýne je to pre porovnanie až takmer 23 eur. Pol litra lokálneho piva vás vyjde na 2 eurá. Za prenájom 1-izbového bytu mimo centra mesta sa mesačne platí v priemere 500 eur (v Londýne to vyjde v priemere na takmer 2 000 eur). Priemerný mesačný plat v čistom presahuje 1 500 eur.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jade priznáva, že pre jazykovú bariéru zo začiatku nemala veľa priateľov, no nepochybuje o tom, že presťahovať sa bolo to správne rozhodnutie. Ľutuje jedine to, že nie každý člen jej rodiny za ňou môže vycestovať. Občas tak premešká narodeniny či iné dôležité udalosti v ich životoch.
Nahlásiť chybu v článku