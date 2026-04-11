Plánovali útok na náboženského predstaviteľa krajiny, tvrdí Sýria. Zadržala päť osôb

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Sýria tvrdí, že zmarila útok.

Sýrske ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že v krajine zadržali päť osôb v súvislosti so sprisahaním s cieľom zaútočiť na nemenovaného náboženského predstaviteľa v hlavnom meste Damask. Podľa ministerstva bola táto bunka napojená na libanonské Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Rezort vo vyhlásení uviedol, že bezpečnostné sily sledovali osobu, ženu, pri pokuse „umiestniť výbušné zariadenie pred dom náboženskej osobnosti“ v blízkosti kostola v damaskej štvrti Báb Túmá. Bezpečnostné zložky zasiahli, zariadenie zneškodnili a zatkli všetkých piatich členov bunky.

Mali absolvovať špeciálny vojenský výcvik

„Predbežné vyšetrovanie odhalilo napojenie bunky na libanonský Hizballáh a skutočnosť, že jej členovia absolvovali špecializovaný vojenský výcvik v zahraničí,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.

Od 2. marca bojuje Hizballáh proti Izraelu po tom, čo zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie zohralo kľúčovú úlohu v sýrskej občianskej vojne, kde bojovalo po boku síl dnes už zosadeného sýrskeho exprezidenta Bašára Asada.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Medzi Ukrajinou a Ruskom začalo platiť dočasné prímerie. Môže však dôjsť k jeho porušeniu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac