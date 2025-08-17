Piesok začal odkrývať tisícky kostí: Objavili masový hrob obrovských rozmerov, medzi obeťami majú byť aj deti a vojaci

Medzi obeťami sú „vojaci popravení IS“, príslušníci menšiny Jazídov i obyvatelia Mósulu.

Iracké úrady začali s výkopovými prácami na mieste masového hrobu, v ktorom sa podľa predpokladov nachádzajú pozostatky tisícov obetí džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry AFP.

Prvá fáza projektu, ktorý sa začal 10. augusta, zahŕňa povrchový výkop v lokalite Chasfá na severe Iraku, uviedol riaditeľ projektu Ahmad Asádí. Tím podľa AFP, ktorej reportér v nedeľu navštívil spomínanú lokalitu, vykopal ľudské lebky, doposiaľ pochované pod vrstvami piesku.

Najväčší masový hrob v Iraku

Chasfá sa nachádza v blízkosti mesta Mósul, ktoré stúpenci IS vyhlásili za hlavné mesto svojho samozvaného „kalifátu“. V Iraku bola táto džihádistická organizácia porazená koncom roka 2017. Asádí podotkol, že neexistuje presný počet obetí pochovaných v spomínanom masovom hrobe, podľa správy Organizácie Spojených národov z roku 2018 však ide o najväčší masový hrob tohto druhu v celom Iraku.

Miestni predstavitelia odhadujú počet obetí pochovaní v Chasfá na najmenej 4000 s tým, že ich môže byť aj o niekoľko tisíc viac, píše AFP. Riaditeľ projektu spresnil, že medzi obeťami sú „vojaci popravení IS“, príslušníci menšiny Jazídov i obyvatelia Mósulu. Vykopávanie tiel z Chasfy je obzvlášť náročné, pretože v dôsledku sírnatej podzemnej vody je pôda mimoriadne pórovitá, uviedol Asádí.

Ťažkosti s identifikáciou tiel

Ako dodal, voda mohla erodovať aj ľudské pozostatky, čo komplikuje identifikáciu obetí pomocou DNA. Predtým, než bude môcť tím kopať hlbšie a exhumovať telá v prepadline hlbokej približne 150 a širokej 110 metrov, bude podľa Asádího potrebný ďalší výskum.

Podľa irackých úradov ide o miesto „jednej z najhorších masakier“ vykonaných džihádistami, keď len za jediný deň v roku 2016 popravili 280 ľudí. Bolo medzi nimi aj množstvo zamestnancov ministerstva vnútra. V bleskovej ofenzíve, ktorá sa začala v roku 2014, IS obsadil rozsiahle časti územia Iraku a susednej Sýrie, pričom presadzoval prísny výklad islamského práva a dopúšťal sa rozsiahleho porušovania ľudských práv.

OSN odhaduje, že džihádisti po sebe zanechali viac než 200 masových hrobov, v ktorých by sa mohlo nachádzať až 12 000 tiel ich obetí. Okrem masových hrobov z čias IS iracké úrady naďalej objavujú aj masové hroby pochádzajúce z obdobia vlády exprezidenta Saddáma Husajna, zvrhnutého počas invázie vedenej USA v roku 2003.

