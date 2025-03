Petra Vlhová šokovala fanúšikov, opäť sa vzdialila od návratu na svahy: „Som pripravená znova bojovať,“ odkazuje

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa opäť vzdialila od návratu na svahy. V piatkovom príspevku na sociálnej sieti oznámila, že musela absolvovať ďalšiu operáciu.

Dvadsaťdeväťročná lyžiarka utrpela zranenie pred viac než rokom, presne 20. januára 2025, v prvom kole obrovského slalomu na domácich pretekoch SP v Jasnej. Následne podstúpila operáciu kolena a do súťažného kolotoča sa jej dosiaľ vrátiť nepodarilo.

„Nie je to vec, s ktorou som dúfala, že sa podelím, ale taký je život. Od môjho zranenia ubehlo 13 mesiacov a urobila som všetko, čo som mohla, aby som sa vrátila, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Život s týmto kolenom urobil z každodenného života boj. Nakoniec bola jedinou možnosťou operácia. Je to ťažké, ale som pripravená znova bojovať,“ napísala na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

Olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 a šesťnásobná medailistka z MS (1-4-1) vynechala celú prebiehajúcu sezónu Svetového pohára a aj svetový šampionát v Saalbachu, na ktorý nakoniec prišla aspoň ako diváčka. Vtedy priznala, že počas dlhotrvajúceho zranenia prežíva ťažké momenty.

„Je to už viac ako rok a niekedy je to dosť frustrujúce. Niekedy mám ťažké dni, ale inokedy vidím pokroky a to ma motivuje ešte viac. Počas zranení to nie je jednoduché, ale som bojovníčka a verím, že sa vrátim späť,“ povedala.