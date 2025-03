Reese Witherspoon prezradila, že svoje deti učí, aby sa nebáli byť divní. Chcela, aby vnímali odlišnosť ako svoju silu

Herečka otvorene prehovorila o chvíli, ktorá jej potvrdila, že svoje deti vedie správnym smerom. Podľa jej slov ide o moment, ktorý si bude ešte dlho pamätať.

Ako uviedol magazín People, Reese Witherspoon sa podelila o moment, ktorý ju potešil a naplnil jej srdce radosťou. Na Instagrame rozpovedala, ako ju počas spoločnej večere s kamarátkou a dvoma synmi prekvapila odpoveď jedného z nich. Herečka, ktorá má s bývalým manželom Ryanom Phillippom syna Deacona (21) a s exmanželom Jimom Tothom syna Tennesseeho (12), priznala, že ide o chvíľu, na ktorú len tak nezabudne.

Lekcia, ktorú si od mamy zapamätali

Počas večere sa jej kamarátka opýtala chlapcov, či existuje niečo, čo si od svojej mamy odnesú do života. „Jeden z nich, nepoviem ktorý, odpovedal, že im vždy hovorím: Ak si máš vybrať medzi byť normálny alebo byť divný, vždy si vyber to druhé. Že je v poriadku vyčnievať a byť iný,“ prezradila dojatá Witherspoon.

Herečka priznala, že práve táto odpoveď ju ako mamu nesmierne potešila. „Moje srdce sa naplnilo neskutočnou radosťou, pretože sa to naučil odo mňa,“ dodala s úsmevom. „Znamená to pre mňa tak veľa, že moje deti vedia, že byť iný, je v poriadku, a že práve to môže byť ich superschopnosť.“

Inšpirácia od Aimee Lou Woodovej