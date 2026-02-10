Peter Cmorik zažil na javisku poriadny trapas: Priamo pred divákmi mu praskli nohavice, áriu však dospieval

Foto: Instagram (petercmorikban)

Frederika Lyžičiar
Diváci nič netušili. Cmorika zradil kostým, no vystúpenie dotiahol do dokonalého konca.

Nečakané momenty na javisku patria k divadlu rovnako ako potlesk publika. Spevák a herec Peter Cmorik zažil počas predstavenia situáciu, na ktorú len tak nezabudne, a opäť potvrdil, že aj drobné nehody sa dajú zvládnuť s nadhľadom a profesionalitou.

Na Instagrame sa spevák a herec Peter Cmorik podelil o fotografiu aj video, na ktorých ukázal miesto, kde sa mu počas vystúpenia roztrhli nohavice, aj chvíľu, keď k tomu došlo. Celá situácia zároveň naznačila, že nečakaný, no s humorom zvládnutý moment sa odohral priamo počas náročného speváckeho čísla v úspešnom muzikáli Rómeo a Júlia, kde stvárňuje mnícha Vavrinca a s predstavením nedávno zavítali aj do Považskej Bystrice.

Roztrhnuté nohavice počas veľkého finále

Nečakaný moment prišiel priamo počas záverečného speváckeho vrcholu, keď Cmorik v rámci scény klesal na kolená a uvedomil si, že kostým nevydržal nápor pohybu ani napätia. Situáciu si však naplno uvedomil až v priebehu dlhého záverečného tónu, ktorý musel napriek všetkému udržať až do konca.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PETER CMORIK (@petercmorikband)


„To vie len život toto. Spievam ťažkú áriu a pri poslednom vysokom tóne, keď padám na kolená, zrazu pocítim, že gate povolili. A ako držím dlhý záverečný tón a látka je v napätí, pomaly sa trhajú viac a viac… ja viem, divák to nevidí, ale predstavte si ten pocit. Nedal som nič znať, ale ten pocit si zapamätám navždy,“ opísal so smiechom nepríjemnú, no zároveň komickú situáciu.

Napriek nečakanej komplikácii zostal profesionálom a celé číslo dokončil bez zaváhania, takže publikum si nič nevšimlo.

Fanúšikovia aj kolegovia reagovali s humorom

