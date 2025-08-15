Personál na letiskách v obľúbenej destinácii vstúpil do štrajku: Potrvá celý víkend, hlásia meškania

Pozemný personál leteckej spoločnosti Ryanair na hlavných letiskách v Španielsku vstúpil v piatok do štrajku. A to uprostred hlavnej dovolenkovej sezóny v Európe. Zamestnanci spoločnosti Azul Handling, ktorá je vo vlastníctve írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair a stará sa i o prepravu cestujúcich, odbavenie batožiny a odťahovanie lietadiel, požadujú vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky.
V sobotu sa k nim pripoja zamestnanci spoločnosti Menzies, ktorá poskytuje obsluhu pre viaceré letecké spoločnosti, pričom plánujú štrajkovať cez víkendy do konca augusta.
Zatiaľ hlásia len mierne meškania
Hlavné španielske letiská zatiaľ nehlásili žiadne zrušenia letov, len mierne meškania. Vyplýva to z údajov o sledovaní letov od prevádzkovateľa Aena. Je to pravdepodobne spôsobené zákonnými povinnosťami, ktoré vyžadujú od spoločností, aby zabezpečili minimálnu úroveň služieb počas protestnej akcie, čo sa rovná de facto obmedzeniu práva na štrajk. Odborový zväz UGT obvinil vedenie spoločnosti Azul Handling z porušenia práva na štrajk.
