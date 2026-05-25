Vedci objavili na dne oceánu niečo, čo tam nečakali: Tohto tvora ešte nikto nevidel, ide o nový druh

Ilustračná foto: Flickr - Dimitris Siskopoulos

Roland Brožkovič
TASR
Nový druh dostal názov Microeledone galapagensis.

Výskumníci s pomocou ponorky objavili na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu, modrú ako oceán a veľkú nanajvýš ako golfová loptička. „Je maličká! Je modrá!“ povedala vedkyňa po tom, ako zachytili azúrového hlavonožca na zábere prenášanom z ponorky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Tím vedcov z Charles Darwin Foundation našiel nový druh chobotnice približne 1800 metrov pod hladinou mora, uvádza sa vo výskume zverejnenom v pondelok. „Hneď som vedela, že ide o niečo naozaj výnimočné,“ povedala odborníčka na chobotnice Janet Voightová, ktorú požiadali o identifikáciu zvláštneho druhu.

Chobotnicu nerozobrali

K dispozícii mala spočiatku len fotografie živočícha. Neskôr jej doručili aj zachovaný exemplár. Zaujal ju okamžite, lebo najbližšia známa príbuzná tohto tvaru chobotnice žije pri pobreží Uruguaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky. Pri novom druhu chobotnice sa zvyčajne rozreže, aby bolo možné preskúmať jednotlivé časti tela. To však neplatilo v tomto prípade. „Mali sme len jeden exemplár, takže som ho nechcela rozoberať,“ povedala Voightová.

Foto: Charles Darwin Foundation

Jej tím preto použil CT skenovanie, ktoré vytvorilo tisíce röntgenových snímok, a tie následne spojili do 3D modelu chobotnice, čím odhalili jej vnútornú stavbu. „Nie je nič lepšie ako prežiť deň pozeraním sa na niečo, čo ešte žiadny iný človek nikdy nevidel,“ uviedla vedúca röntgenového laboratória Stephanie Smithová.

Nový druh

Nový druh s názvom Microeledone galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je totiž akýmsi „trpaslíkom“ z čeľade Megaleledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy.

„Jej krátke, zavalité chápadlá s jediným radom prísaviek ju odlišujú od väčšiny chobotníc, ktoré poznáme,“ povedala Voightová. Aj medzi podobnými druhmi ju odlišuje sfarbenie a hladká koža na chrbte. Kým na chrbte je svetlomodrá, na spodnej strane je „silno tmavofialová“, uviedla odborníčka.

„Myslíme si, že toto sfarbenie ju pomáha chrániť. Ak chobotnica uchopí korisť, ktorá vyžaruje svetlo, môže to prilákať predátory, ktoré by potom mohli zjesť aj ju samotnú,“ vysvetlila. „Preto chobotnica zakryje korisť svojou tmavou blanou, čím sa chráni,“ dodala.

Nie je nič nezvyčajné objaviť nové druhy chobotníc v hlbokom mori – najmä v oblastiach, ktoré boli doteraz málo preskúmané, čo je obrovská časť oceánskeho dna. Voightová vraví, že naposledy videla nový druh chobotnice v roku 2023 pri pobreží Kostariky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko dnes zažilo prvý tropický deň tohto roka: Teplo bude aj v nasledujúcich dňoch

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac