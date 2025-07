Pellegrini reaguje na podozrenia o ovplyvňovaní volieb: Je presvedčený, že Británia zodpovie legitímne otázky vlády

Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že účasť v parlamentných voľbách nie je problémom, ktorý by mal za nás riešiť iný štát.

V prípade, ak by mal potrebu zasiahnuť, mal by o tom podľa jeho slov transparentne informovať a so Slovenskom vopred hovoriť.

Británia podľa neho postoju Slovenska rozumie

Je preto presvedčený, že Veľká Británia postoju SR rozumie a že legitímne otázky slovenskej vlády v dobrom úmysle zodpovie. Uviedla to hlava štátu v reakcii na podozrenia o ovplyvňovaní volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie.

