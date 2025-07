Pellegrini navštívil Chorvátsko: S Milanovičom riešil energetickú budúcnosť aj férovejšie pravidlá pre obranu v NATO

Medzi Slovenskom a Chorvátskom prebieha dialóg o možnosti prípadného využitia terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) na ostrove Krk. Slovensko zostalo totiž po zastavení tranzitu z Ukrajiny bez stabilných dodávok plynu a ropy. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii v Záhrebe prezident SR Peter Pellegrini.

Okrem toho sa vyjadril aj k plánovanému zvýšeniu výdavkov na obranu v rámci NATO či k vojne na Ukrajine. Informuje osobitná spravodajkyňa TASR. Pellegrini sa s chorvátskou hlavou štátu Zoranom Milanovičom zhodol na tom, že pri zvyšovaní výdavkov na obranu je dôležité zabrániť obrovskému rastu cien.

Podpora domáceho priemyslu by mala byť prioritou

Obaja sa zhodli, že Slovensko i Chorvátsko by sa mali v rámci zbrojenia najprv sústrediť na splnenie svojich spôsobilostí, teda dobudovať tie kapacity, ktoré už majú ako členovia NATO. „Keď už by raz naše vlády, aj Slovenska aj Chorvátska, mali investovať viac prostriedkov do zbrojenia, tak by primárne mali podporiť chorvátsky a slovenský priemysel a snažiť sa využiť domáce kapacity,” zdôraznil prezident SR.

Zároveň sa ohradil voči negatívnemu prirovnaniu Slovenska k Maďarsku, keďže SR podľa neho neblokovala žiadne zásadné závery Európskej rady a podporila všetkých 17 balíkov protiruských sankcií. SR je za čo najrýchlejšie ukončenie vojny na Ukrajine formou mierových rokovaní.

Pellegrini vyzýva EÚ na dialóg s Ruskom

Maďarsko vníma v niektorých oblastiach ako spojenca, a to napríklad v názoroch na zahraničnú politiku, avšak v mnohých iných veciach má iný postoj. Obe krajiny sa zhodujú predovšetkým na vzájomnom bránení národnoštátnych záujmov.

V prípade vojenského konfliktu na Ukrajine vyzval Pellegrini lídrov EÚ, aby sa odhodlali na stretnutie s predstaviteľmi Ruskej federácie a začali rozvíjať dialóg o čo najskoršom ukončení vojny. V súčasnosti totiž podľa neho vyjednávanie o dočasnom pokoji zbraní závisí od rokovaní Spojených štátov s Ruskom.