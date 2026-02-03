Jaro Slávik po zlomenine nohy opäť na trati: Prihlásil sa hodinu pred uzávierkou a výsledok prekvapil aj jeho

Foto: Instagram (slavikjaro)

Frederika Lyžičiar
Vyslúžil si medailu.

Beh nie je len o tempe a vzdialenosti, ale aj o emóciách a príbehoch, ktoré si človek nesie so sebou na trati.

Jeden nedeľný maratón producenta Jara Slávika na podujatí Dubai Marathon 2026 to potvrdil naplno, začal sa totiž bez veľkých očakávaní, no skončil prekvapivo silným výsledkom a ziskom medaily. Na Instagrame zverejnil fotografie z behu, ktorého sa nedávno zúčastnil, a naznačil nimi intenzitu celého dňa.

Od prvotného napätia, cez krízové momenty a malé osobné víťazstvá, až po cieľovú rovinku, prevzatie medaily a následnú regeneráciu ukazuje, čo všetko sa môže odohrávať v hlave bežca, ktorý sa na štart postaví spontánne, no s výrazným osobným príbehom v pozadí.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Rozhodnutie na poslednú chvíľu a emócie na trati

„Nápad ísť behať prišiel včera a prihlásil som sa hodinu pred deadline,“ opisuje Jaro svoje prihlásenie sa do súťažného behu, ktorý bol jeho prvou športovou súťažou dva roky a dva týždne po tom, čo si zlomil nohu a následne si privodil problémy s kolenami.

„Predtým som sa zapojil do pokusu o rekord. Predtým som si to pripravil pekne. Predtým som sa nahodil. A ešte predtým som šiel so všetkými svojimi kamarátmi metrom,“ vracia sa k momentom, ktoré predchádzali samotnému štartu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)


Na trati sa v ňom miešali rôzne pocity. „Ešte predtým, než som sa tešil, mi nebolo všetko jedno,“ priznáva a zároveň dodáva: „A ešte predtým som sa tešil.“ Radosť však postupne vystriedali aj menej príjemné emócie. „Jedoval som sa, že ma predbehla o polovicu nižšia, mladšia a ľahšia bežkyňa,“ opisuje moment frustrácie.

Kritický moment prišiel krátko nato. „Mal som krízu chvíľu potom, ako ma niekto v cudzom meste oslovil po mene,“ spomína na zvláštny okamih, ktorý ho vyhodil z koncentrácie. Aj vtedy si však všímal okolie. „Videl som, ako sa africkí bežci navzájom povzbudzujú,“ dodáva k atmosfére, ktorá ho napriek všetkému hnala dopredu.

Cieľ, medaila a ľadový kúpeľ

