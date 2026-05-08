Majiteľ domu prichádza o rozum: Mesto mu prikázalo zbúrať nehnuteľnosť za 232-tisíc eur

Stavbe domu zasvätil tri roky svojho života. V záhrade za ten čas vyrástla stavba, o ktorej je mestská rada presvedčená, že sa výrazne odchyľuje od pôvodne schválenej prístavby. Vedúci predstavitelia mesta preto 31-ročnému Lukovi Perretovi nariadili, aby dom, do ktorého investoval 200-tisíc libier (231-tisíc eur), zbúral.
Vzdorovitý podnikateľ však vyhlásil, že za demoláciu nezaplatí ani cent. „Nebudem platiť za to, aby bol zbúraný dobrý dom. Nech si to zaplatia oni, ja to robiť nebudem,“ povedal Perret pre MailOnline.
Dodal, že proti rozhodnutiu bojuje z princípu. „Teraz už nejde o peniaze – jednoducho sa nechcem poddať a dopriať mestskej rade zadosťučinenie.“ Zároveň dodal, že ak dom musí ísť k zemi, tak pôjde, no spolu s ním odíde aj on ako rezident.
„Môžu ma prenasledovať do konca života, ale za zbúranie tohto miesta nezaplatím.“
Celá patová situácia sa začala po tom, ako Perret v roku 2020 získal povolenie postaviť jednoizbovú prístavbu na pôde za svojím skromným radovým domom v grófstve Cheshire.
V pôvodnom návrhu Perret plánoval samostatnú jednoizbovú prístavbu s medziposchodím, ktorá mala slúžiť ako budúci domov pre jeho svokru.
Po jej náhlej smrti sa však situácia zmenila. Na odporúčanie svojho švagra, ktorý pracuje ako staviteľ, sa od pôvodného schváleného projektu odchýlil a bez súhlasu mestskej rady realizoval rozsiahlejšiu stavbu.
Výsledkom bol dvojizbový dom s pivnicou, so študovňou, šatníkom a s dvoma vikiermi v streche.
