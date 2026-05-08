Na koľajisku unikala biela kryštalická látka: Zasahovali hasiči v dýchacích prístrojoch

Hasiči v stredu 7. mája popoludní zasahovali na koľajisku v železničnej stanici Štúrovo časť Nána (okres Nové Zámky) pri úniku bielej kryštalickej látky. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), látka unikala z návesu kamióna naloženého na vlakovom vagóne.
Prieskumom bolo zistené, že ide o expandovateľné polymérne guličky určené na výrobu polystyrénu, ktoré unikli z veľkoobjemového vaku s obsahom 1 500 kilogramov. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Uniknutú látku pozbierali do náhradného big bagu a zabezpečili ju proti ďalšiemu úniku,“ uviedol HaZZ.
Premávka obmedzená nebola
Vlaková súprava sa nachádzala na vedľajšej koľaji, preto premávka na medzinárodnej železničnej trati Budapešť – Bratislava nebola obmedzená. Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch zo stanice v Štúrove a príslušníci HaZZ z Nitry.
