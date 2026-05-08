„Toto je pľuvanec do tváre našim spojencom“: Fico zradil Slovensko, hovorí Gröhling o jeho ceste do Moskvy

Zuzana Veslíková
Fico navštívi Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Stretnúť sa má aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Opozičná SaS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tento krok je podľa nej pľuvancom do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady (NR) SR, ktoré túto cestu odsúdi. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

„Predseda vlády Robert Fico opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimirom Putinom. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy. Toto je pľuvanec do tváre našim spojencom. Fico týmto krokom otvorene porušuje jednotný postoj Európskej únie a NATO, ktorého sme členmi, a izoluje Slovensko,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Podľa strany SaS touto návštevou Fico de facto neoslavuje koniec druhej svetovej vojny, ale ruskú imperiálnu politiku, ktorá dnes zabíja Ukrajincov a ohrozuje aj našu slobodu. „Robert Fico nezastupuje Slovákov pred Putinom. Som presvedčený, že Fico sa bude s Putinom baviť aj o tom, ako znemožniť demokratické voľby na Slovensku a ako prenasledovať lídrov opozície po vzore Ruska,“ podotkol Gröhling.

Strana zároveň avizovala predloženie uznesenia do parlamentu, ktoré cestu Fica do Moskvy odsúdi. „Všetci poslanci Národnej rady majú šancu jasne ukázať, či stoja na strane našich spojencov alebo na strane kolaborácie s Ruskom,“ dodal Gröhling.

Remišová skritizovala vládu

Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom skritizovala súčasnú vládu, ktorá podľa jej slov legitimizuje extrémizmus a hanobí pamiatku boja za slobodu. Remišová tiež kritizuje, že celoslovenské oslavy v Liptovskom Mikuláši sa konajú až 10. mája.

„Je absurdné, aby sa oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom konali o dva dni neskôr, pričom dôvodom je, že Robert Fico opäť ako európsky vyvrheľ uprednostnil pred celoslovenskými oslavami návštevu vojnového zločinca v Moskve. Opäť šliape po pamiatke všetkých, ktorí sa so zbraňou v ruke postavili zlu, keď sa chodí klaňať diktátorovi a vrahovi, ktorý sa pokúša nielen vymazať z mapy náš susedný štát, ale podniká aj teroristické a hybridné útoky proti Európskej únii a nášmu regiónu,“ podotkla.

Zároveň vyzvala, aby legitimizovanie extrémizmu a nadbiehanie agresorom neprekrylo pravdu o našej histórii. „Sloboda sa neudržiava mlčaním, ale odvahou postaviť sa zlu v každej podobe,“ vyhlásila.

Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
