Pavel Nedvěd oslavoval narodeniny bez Dary Rolins: Po jeho boku sa opäť objavila tajomná kráska

Futbalová legenda Pavel Nedvěd oslávil svoje 53. narodeniny po svojom. Aj keď sa zdalo, že oslavy neboli veľkolepé, pozornosť upútalo niečo iné. Namiesto snúbenice Dary Rolins mu totiž spoločnosť robila atraktívna kamarátka.
Ako uviedol magazín Blesk, bývalý futbalista strávil víkend v Prahe najprv s priateľmi v obľúbených podnikoch, neskôr sa v jeho blízkosti objavila plavovláska Kristýna, ktorá sa pohybovala v jeho spoločnosti aj počas nedeľného rána.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Spoločnosť namiesto Dary
Podľa informácií sa Nedvěd najskôr objavil vo vychýrenom Lokáli na Kampe, kde sedel pri pive. Neskôr sa presunul s priateľmi do susedného Wine Baru, kde sa k partii pridala aj spomínaná Kristýna. Trojica nakoniec odišla do domu, kde má futbalista byt.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na druhý deň sa Nedvěd s Kristýnou objavili v kaviarni pri spoločných raňajkách, neskôr sa znovu vrátili do jeho bytu. Počas dňa sa dievčina niekoľkokrát objavila po jeho boku, vždy v inom outfite.
Nahlásiť chybu v článku